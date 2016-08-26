查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 大武汉 ·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议 ·武汉非遗产品网销海外 ·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 ·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市 ·声明 ·更登记公告 ·图文：畅游书海享清凉 ·落实税收优惠政策 ·家庭农场圆了小康梦 ·献爱心 显党性 ·图文：沙湖港变成臭水港 ·辅警胡亮斌冲入火场连救3人 ·蔡甸区获评省级生态区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：汉正街保寿桥平移方案引争 · 武汉非遗产品网销海外 · 取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 · 江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上 · 声明 · 更登记公告 · 图文：畅游书海享清凉 · 落实税收优惠政策 · 家庭农场圆了小康梦 · 献爱心 显党性 · 图文：沙湖港变成臭水港 · 辅警胡亮斌冲入火场连救3人 · 蔡甸区获评省级生态区 10 大武汉 2016.8.26 星期五 危急时刻 辅警胡亮斌冲入火场连救3人 湖北日报讯 （记者杨然、通讯员黄娟、李浔）昨日凌晨，武汉市青山区某居民楼突发火灾，辅警胡亮斌冲入火场，连救3名老人。因吸入大量浓烟晕倒，胡亮斌被紧急送医抢救，15时许才暂时脱离生命危险。

据悉，41岁的胡亮斌曾是武钢资源集团大冶铁矿工人，1月转岗，成为青山公安分局辅警。

昨日1时13分，青山警方接到报警，武东一村22栋53门起火。胡亮斌正在加班调查一起拎包盗窃案，得知火情紧急，主动请缨参与救援。起火楼栋共4层，现场有明火，浓烟滚滚，多名老人被困。为避免群众伤亡，民警项硕决定带领同事先冲入火场救人。胡亮斌奋不顾身冲上三楼，将90多岁的程爹爹背出火场。而后又折返火场，连救两名老人。

由于没有任何防护装备，胡亮斌吸入了大量浓烟，当把第三名老人搀扶下楼后，他再也坚持不住，伴随着剧烈的咳嗽和呕吐，晕倒在火场门口。在场同事立即呼叫急救车，将其送医抢救。

随后，青山消防中队赶到现场，扑灭明火。警方救援、疏散群众及时，无人伤亡。经查，起火原因为二楼住户卧室电线老化起火引燃窗帘，形成火灾。

昨日17时许，记者在中南医院呼吸重症监护室见到胡亮斌。他用微弱的声音说：“不管是以前当工人，还是现在当辅警，干哪一行都得认认真真干。我是党员，救人的时候就应该往前冲，能多救一个就多救一个。”得知所有群众都脱险后，他连说：“那就好，那就好。”

武东街派出所副所长魏勇说，胡亮斌转岗辅警后，半年来吃住几乎都在所里，无论昼夜，只要工作需要，他都全身心付出。7月初，武汉遭遇内涝，胡亮斌连续20多个小时未合眼，趟着齐腰深的水，转移被困群众近百名。他说，要把武钢工人吃苦耐劳的作风带到新的工作岗位。





