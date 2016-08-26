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辅警胡亮斌冲入火场连救3人
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蔡甸区获评省级生态区
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大武汉
2016.8.26 星期五
危急时刻
辅警胡亮斌冲入火场连救3人
湖北日报讯 （记者杨然、通讯员黄娟、李浔）昨日凌晨，武汉市青山区某居民楼突发火灾，辅警胡亮斌冲入火场，连救3名老人。因吸入大量浓烟晕倒，胡亮斌被紧急送医抢救，15时许才暂时脱离生命危险。
据悉，41岁的胡亮斌曾是武钢资源集团大冶铁矿工人，1月转岗，成为青山公安分局辅警。
昨日1时13分，青山警方接到报警，武东一村22栋53门起火。胡亮斌正在加班调查一起拎包盗窃案，得知火情紧急，主动请缨参与救援。起火楼栋共4层，现场有明火，浓烟滚滚，多名老人被困。为避免群众伤亡，民警项硕决定带领同事先冲入火场救人。胡亮斌奋不顾身冲上三楼，将90多岁的程爹爹背出火场。而后又折返火场，连救两名老人。
由于没有任何防护装备，胡亮斌吸入了大量浓烟，当把第三名老人搀扶下楼后，他再也坚持不住，伴随着剧烈的咳嗽和呕吐，晕倒在火场门口。在场同事立即呼叫急救车，将其送医抢救。
随后，青山消防中队赶到现场，扑灭明火。警方救援、疏散群众及时，无人伤亡。经查，起火原因为二楼住户卧室电线老化起火引燃窗帘，形成火灾。
昨日17时许，记者在中南医院呼吸重症监护室见到胡亮斌。他用微弱的声音说：“不管是以前当工人，还是现在当辅警，干哪一行都得认认真真干。我是党员，救人的时候就应该往前冲，能多救一个就多救一个。”得知所有群众都脱险后，他连说：“那就好，那就好。”
武东街派出所副所长魏勇说，胡亮斌转岗辅警后，半年来吃住几乎都在所里，无论昼夜，只要工作需要，他都全身心付出。7月初，武汉遭遇内涝，胡亮斌连续20多个小时未合眼，趟着齐腰深的水，转移被困群众近百名。他说，要把武钢工人吃苦耐劳的作风带到新的工作岗位。