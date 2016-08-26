查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 大武汉 ·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议 ·武汉非遗产品网销海外 ·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 ·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市 ·声明 ·更登记公告 ·图文：畅游书海享清凉 ·落实税收优惠政策 ·家庭农场圆了小康梦 ·献爱心 显党性 ·图文：沙湖港变成臭水港 ·辅警胡亮斌冲入火场连救3人 ·蔡甸区获评省级生态区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：汉正街保寿桥平移方案引争 · 武汉非遗产品网销海外 · 取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 · 江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上 · 声明 · 更登记公告 · 图文：畅游书海享清凉 · 落实税收优惠政策 · 家庭农场圆了小康梦 · 献爱心 显党性 · 图文：沙湖港变成臭水港 · 辅警胡亮斌冲入火场连救3人 · 蔡甸区获评省级生态区 10 大武汉 2016.8.26 星期五 水质变黑泛臭 排污口污水横流 图文：沙湖港变成臭水港 湖北日报讯 图为：一个排污口正向港渠内不断排放白色污水，渠水漆黑发臭。（记者 王成龙 摄）



（记者王成龙）“东湖边上的一条港渠，水质突然变黑，并伴有恶臭，不知是怎么回事？”近日，有东湖庭园小区居民向本报反映，小区附近一条港渠水质突然莫名恶化。由于该港渠与东湖相连，居民们很担心东湖水质受影响。

昨日，记者来到武汉市二环线红庙立交附近的东湖庭园小区，找到了这条港渠（如下图）。该港渠约10多米宽，两边有多个居民小区。

港渠内，水质漆黑，并漂着大量白色的漂浮物，泛着恶臭。

港渠两边，种有柳树、修有栏杆。但由于渠水恶臭扑鼻，无人在河边逗留。一名骑电动车者被熏得捂着鼻子，皱着眉头加速离去。

据了解，这段港渠属于沙湖港东段，西南与沙湖相连，东南与东湖相接，北向经罗家港汇入长江，是东湖、沙湖连通长江的通道。污染处位于二环线东边水域。

记者沿港渠走访，至少发现两处直径超过半米的排污口，其中一处排污口正向港渠里不断排放白色污水。

一位家住东湖庭园小区的居民称，港渠的水是最近开始变得黑臭的，大约持续了10多天。

记者沿该港渠向东湖方向走访，在华侨城和欢乐谷之间，港渠汇入东湖。在这里，港渠内的水仍然黑臭，但入湖口处，被人以塑料布包裹栅栏的方式，将港渠与东湖相隔，黑臭污水未直接流入东湖。但靠近港渠的东湖水域，部分水体产生大量褐色漂浮物，水质也略显浑浊。

记者将此情况向洪山区水务局、武汉市水务局等相关部门反映。据悉，武汉市水务局将召集相关区及单位，研究处置该问题。目前，事件正在进一步调查中。





