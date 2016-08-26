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 第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
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湖北日报电子版
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10 大武汉 2016.8.26 星期五
水质变黑泛臭 排污口污水横流
图文：沙湖港变成臭水港
    湖北日报讯 图为：一个排污口正向港渠内不断排放白色污水，渠水漆黑发臭。（记者 王成龙 摄）

     （记者王成龙）“东湖边上的一条港渠，水质突然变黑，并伴有恶臭，不知是怎么回事？”近日，有东湖庭园小区居民向本报反映，小区附近一条港渠水质突然莫名恶化。由于该港渠与东湖相连，居民们很担心东湖水质受影响。
    昨日，记者来到武汉市二环线红庙立交附近的东湖庭园小区，找到了这条港渠（如下图）。该港渠约10多米宽，两边有多个居民小区。
    港渠内，水质漆黑，并漂着大量白色的漂浮物，泛着恶臭。
    港渠两边，种有柳树、修有栏杆。但由于渠水恶臭扑鼻，无人在河边逗留。一名骑电动车者被熏得捂着鼻子，皱着眉头加速离去。
    据了解，这段港渠属于沙湖港东段，西南与沙湖相连，东南与东湖相接，北向经罗家港汇入长江，是东湖、沙湖连通长江的通道。污染处位于二环线东边水域。
    记者沿港渠走访，至少发现两处直径超过半米的排污口，其中一处排污口正向港渠里不断排放白色污水。
    一位家住东湖庭园小区的居民称，港渠的水是最近开始变得黑臭的，大约持续了10多天。
    记者沿该港渠向东湖方向走访，在华侨城和欢乐谷之间，港渠汇入东湖。在这里，港渠内的水仍然黑臭，但入湖口处，被人以塑料布包裹栅栏的方式，将港渠与东湖相隔，黑臭污水未直接流入东湖。但靠近港渠的东湖水域，部分水体产生大量褐色漂浮物，水质也略显浑浊。
    记者将此情况向洪山区水务局、武汉市水务局等相关部门反映。据悉，武汉市水务局将召集相关区及单位，研究处置该问题。目前，事件正在进一步调查中。


   
　