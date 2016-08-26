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 第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
·声明
·更登记公告
·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
·献爱心 显党性
·图文：沙湖港变成臭水港
·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
湖北日报电子版
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10 大武汉 2016.8.26 星期五
新洲区地税局
献爱心 显党性
    湖北日报讯 近日，新洲区地税局30余名党员干部自行前往章南社区开展“微心愿传爱心 微志愿添党性”活动。炎炎烈日，汗水湿衣，挡不住的是穿梭在大街小巷的身影。该局干部给留守儿童带去台灯、书包，勉励他们发奋努力，养成积极健康的学习习惯；为孤寡老人送去米油等日常用品及夏季防暑药品，陪伴聊天谈心，让他们感受到亲情般的关怀；帮助残障人士配置收音机、拐杖等，鼓励他们坚定对未来生活的信心。
    据悉，在本月初，该局从社区工作人员手中接过一份清单，上面记载了44户困难居民的“微心愿”。心愿虽小，却承载满满希望；志愿虽微，但爱心不打折扣。“微心愿”就像这炎炎夏日的一缕凉风，传递了关怀，抚慰了心灵，引领号召更多的党员干部加入到“先锋志愿服务行动”当中，去播撒爱心，传递正能量。
（张娜）


   
　