查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 大武汉 ·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议 ·武汉非遗产品网销海外 ·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 ·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市 ·声明 ·更登记公告 ·图文：畅游书海享清凉 ·落实税收优惠政策 ·家庭农场圆了小康梦 ·献爱心 显党性 ·图文：沙湖港变成臭水港 ·辅警胡亮斌冲入火场连救3人 ·蔡甸区获评省级生态区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：汉正街保寿桥平移方案引争 · 武汉非遗产品网销海外 · 取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 · 江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上 · 声明 · 更登记公告 · 图文：畅游书海享清凉 · 落实税收优惠政策 · 家庭农场圆了小康梦 · 献爱心 显党性 · 图文：沙湖港变成臭水港 · 辅警胡亮斌冲入火场连救3人 · 蔡甸区获评省级生态区 10 大武汉 2016.8.26 星期五 新洲区地税局 献爱心 显党性 湖北日报讯 近日，新洲区地税局30余名党员干部自行前往章南社区开展“微心愿传爱心 微志愿添党性”活动。炎炎烈日，汗水湿衣，挡不住的是穿梭在大街小巷的身影。该局干部给留守儿童带去台灯、书包，勉励他们发奋努力，养成积极健康的学习习惯；为孤寡老人送去米油等日常用品及夏季防暑药品，陪伴聊天谈心，让他们感受到亲情般的关怀；帮助残障人士配置收音机、拐杖等，鼓励他们坚定对未来生活的信心。

据悉，在本月初，该局从社区工作人员手中接过一份清单，上面记载了44户困难居民的“微心愿”。心愿虽小，却承载满满希望；志愿虽微，但爱心不打折扣。“微心愿”就像这炎炎夏日的一缕凉风，传递了关怀，抚慰了心灵，引领号召更多的党员干部加入到“先锋志愿服务行动”当中，去播撒爱心，传递正能量。

（张娜）





