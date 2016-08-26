查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 大武汉 ·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议 ·武汉非遗产品网销海外 ·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 ·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市 ·声明 ·更登记公告 ·图文：畅游书海享清凉 ·落实税收优惠政策 ·家庭农场圆了小康梦 ·献爱心 显党性 ·图文：沙湖港变成臭水港 ·辅警胡亮斌冲入火场连救3人 ·蔡甸区获评省级生态区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：汉正街保寿桥平移方案引争 · 武汉非遗产品网销海外 · 取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 · 江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上 · 声明 · 更登记公告 · 图文：畅游书海享清凉 · 落实税收优惠政策 · 家庭农场圆了小康梦 · 献爱心 显党性 · 图文：沙湖港变成臭水港 · 辅警胡亮斌冲入火场连救3人 · 蔡甸区获评省级生态区 10 大武汉 2016.8.26 星期五 家庭农场圆了小康梦 湖北日报讯 “我与妻子经营2亩蜜柑、200亩鱼塘、20亩菜果园、年出栏1000头猪，1个农家乐餐馆，年纯收入77万元。是家庭农场圆了我的小康梦。”宜都市白龙山生态家庭农场主彭兵面对全省家庭农场规范化现场会的代表们高兴地说。

彭兵爱琢磨，自成立家庭农场后，在农业专家的指导下，走出了一条“养猪—猪粪—沼液—果蔬—养鱼”的生态之路。农场内实现实时监控智能电子化管理，每件产品可溯源。他开农家乐，弄电商，推销农产品、乡村游，生意火爆。农场被认定为首批“省示范”。

在宜都市像彭兵这样，年纯收入20万元以上的农场有67家，家庭农场的发展有效地提升了该市农业主体的经营能力。省农业厅相关负责人说，全省现有家庭农场21489个，省示范607个，省农业厅将进一步着力引导、规范家庭农场建设。 （蔡晖 孔剑）





