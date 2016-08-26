查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 大武汉 ·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议 ·武汉非遗产品网销海外 ·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 ·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市 ·声明 ·更登记公告 ·图文：畅游书海享清凉 ·落实税收优惠政策 ·家庭农场圆了小康梦 ·献爱心 显党性 ·图文：沙湖港变成臭水港 ·辅警胡亮斌冲入火场连救3人 ·蔡甸区获评省级生态区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：汉正街保寿桥平移方案引争 · 武汉非遗产品网销海外 · 取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 · 江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上 · 声明 · 更登记公告 · 图文：畅游书海享清凉 · 落实税收优惠政策 · 家庭农场圆了小康梦 · 献爱心 显党性 · 图文：沙湖港变成臭水港 · 辅警胡亮斌冲入火场连救3人 · 蔡甸区获评省级生态区 10 大武汉 2016.8.26 星期五 荆门市地税局 落实税收优惠政策 湖北日报讯 荆门市地税局充分发挥税收职能作用，在推动地方经济可持续健康发展方面发挥了积极作用。

一是深化税收宣传。免费下发企业辅导资料近5万册，通过办税服务厅、网站、QQ、12366热线等渠道加大宣传力度；在本地主流媒体、微信公众号开辟专栏和在线访谈进行宣讲，确保纳税人对政策应知尽知，家喻户晓。

二是强化纳税辅导。对内分级培训，使税务人员熟练掌握相关税收政策，提高辅导企业解决问题的能力；对外，开办纳税人学校，使纳税人详细了解各项税收优惠政策，提高纳税人政策享受的准确性。

三是优化纳税服务。大力推行网上办税，使纳税人足不出户就能完成申报工作，防止纳税人申报难、重复跑。精简备案资料，落实税务工作规范，明确告知纳税人办理优惠所需资料和流程。尽力排忧解难，让纳税人充分享受国家政策红利。 （曹云星）





