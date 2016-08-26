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第10版 大武汉
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·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
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·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
·献爱心 显党性
·图文：沙湖港变成臭水港
·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
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图文：畅游书海享清凉
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落实税收优惠政策
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图文：沙湖港变成臭水港
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蔡甸区获评省级生态区
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大武汉
2016.8.26 星期五
荆门市地税局
落实税收优惠政策
湖北日报讯 荆门市地税局充分发挥税收职能作用，在推动地方经济可持续健康发展方面发挥了积极作用。
一是深化税收宣传。免费下发企业辅导资料近5万册，通过办税服务厅、网站、QQ、12366热线等渠道加大宣传力度；在本地主流媒体、微信公众号开辟专栏和在线访谈进行宣讲，确保纳税人对政策应知尽知，家喻户晓。
二是强化纳税辅导。对内分级培训，使税务人员熟练掌握相关税收政策，提高辅导企业解决问题的能力；对外，开办纳税人学校，使纳税人详细了解各项税收优惠政策，提高纳税人政策享受的准确性。
三是优化纳税服务。大力推行网上办税，使纳税人足不出户就能完成申报工作，防止纳税人申报难、重复跑。精简备案资料，落实税务工作规范，明确告知纳税人办理优惠所需资料和流程。尽力排忧解难，让纳税人充分享受国家政策红利。 （曹云星）