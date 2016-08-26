图文：汉正街保寿桥平移方案引争议武汉非遗产品网销海外取消补贴后 武汉充电站酝酿转型江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市声明更登记公告图文：畅游书海享清凉落实税收优惠政策家庭农场圆了小康梦献爱心 显党性图文：沙湖港变成臭水港辅警胡亮斌冲入火场连救3人蔡甸区获评省级生态区
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
·声明
·更登记公告
·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
·献爱心 显党性
·图文：沙湖港变成臭水港
·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
湖北日报电子版
----  
 
10 大武汉 2016.8.26 星期五
荆门市地税局
落实税收优惠政策
    湖北日报讯 荆门市地税局充分发挥税收职能作用，在推动地方经济可持续健康发展方面发挥了积极作用。
    一是深化税收宣传。免费下发企业辅导资料近5万册，通过办税服务厅、网站、QQ、12366热线等渠道加大宣传力度；在本地主流媒体、微信公众号开辟专栏和在线访谈进行宣讲，确保纳税人对政策应知尽知，家喻户晓。
    二是强化纳税辅导。对内分级培训，使税务人员熟练掌握相关税收政策，提高辅导企业解决问题的能力；对外，开办纳税人学校，使纳税人详细了解各项税收优惠政策，提高纳税人政策享受的准确性。
    三是优化纳税服务。大力推行网上办税，使纳税人足不出户就能完成申报工作，防止纳税人申报难、重复跑。精简备案资料，落实税务工作规范，明确告知纳税人办理优惠所需资料和流程。尽力排忧解难，让纳税人充分享受国家政策红利。 （曹云星）


   
　