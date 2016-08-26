图文：汉正街保寿桥平移方案引争议武汉非遗产品网销海外取消补贴后 武汉充电站酝酿转型江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市声明更登记公告图文：畅游书海享清凉落实税收优惠政策家庭农场圆了小康梦献爱心 显党性图文：沙湖港变成臭水港辅警胡亮斌冲入火场连救3人蔡甸区获评省级生态区
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 第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
·声明
·更登记公告
·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
·献爱心 显党性
·图文：沙湖港变成臭水港
·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
湖北日报电子版
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10 大武汉 2016.8.26 星期五
外国（地区）企业常驻代表机构变
更登记公告
    湖北日报讯 英国谢菲尔德锻造国际有限公司武汉代表处，注册号：914200006654686601，于2016年8月23日，在湖北省工商行政管理局办理了外国（地区）企业常驻代表机构的变更登记。变更登记后，代表机构名称：英国谢菲尔德锻造国际有限公司武汉代表处，首席代表：范伟亚，驻在场所：湖北省武汉市武昌区中商广场写字楼A座2119室，驻在期限变更为自2007年8月21日至2025年8月20日，外国（地区）企业名称：英国谢菲尔德锻造国际有限公司，外国（地区）企业住所：英国南约克郡谢菲尔德市布莱特赛街286号，业务范围：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务联络活动。


   
　