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第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
·声明
·更登记公告
·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
·献爱心 显党性
·图文：沙湖港变成臭水港
·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
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第8版 : 专题
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图文：汉正街保寿桥平移方案引争
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取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
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江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上
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更登记公告
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图文：畅游书海享清凉
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落实税收优惠政策
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家庭农场圆了小康梦
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图文：沙湖港变成臭水港
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辅警胡亮斌冲入火场连救3人
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蔡甸区获评省级生态区
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大武汉
2016.8.26 星期五
声明
湖北日报讯 本公司于8月23日在《湖北日报》刊登的《拍卖公告》，由于本公司工作衔接失误，公告内容有误，现声明收回所刊登的《拍卖公告》，拍卖活动取消。
特此声明
湖北长江拍卖有限责任公司
2016年8月26日