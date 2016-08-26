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第10版 大武汉
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蔡甸区获评省级生态区
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大武汉
2016.8.26 星期五
江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
湖北日报讯 作为主打实用性、可靠性皮卡车型的代表，江西五十铃将再度推出瑞迈加长货厢版。
即将上市的瑞迈加长货厢版相比普通版车型加长了 285mm，与D-MAX同平台打造，采用相同的高刚性、高强度底盘，配合双横臂螺旋独立悬架、钢板弹簧非独立悬架，使车辆具备可靠的高通过性和行驶稳定性；源自日本五十铃的成熟技术使发动机实现了澎湃动力和低油耗、低噪音的完美融合；主被动安全配置使车辆的安全性充分满足了消费者需求。
据了解，长货厢型皮卡的市场比重呈逐年递增趋势，且随着皮卡解禁等一系列政策的推出，长货厢已成为国内皮卡的一种发展趋势。瑞迈加长货厢版车型将成为江西五十铃竞争皮卡市场的又一生力军。