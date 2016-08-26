图文：汉正街保寿桥平移方案引争议武汉非遗产品网销海外取消补贴后 武汉充电站酝酿转型江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市声明更登记公告图文：畅游书海享清凉落实税收优惠政策家庭农场圆了小康梦献爱心 显党性图文：沙湖港变成臭水港辅警胡亮斌冲入火场连救3人蔡甸区获评省级生态区
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 第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
·声明
·更登记公告
·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
·献爱心 显党性
·图文：沙湖港变成臭水港
·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
湖北日报电子版
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10 大武汉 2016.8.26 星期五
江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
    湖北日报讯 作为主打实用性、可靠性皮卡车型的代表，江西五十铃将再度推出瑞迈加长货厢版。
    即将上市的瑞迈加长货厢版相比普通版车型加长了 285mm，与D-MAX同平台打造，采用相同的高刚性、高强度底盘，配合双横臂螺旋独立悬架、钢板弹簧非独立悬架，使车辆具备可靠的高通过性和行驶稳定性；源自日本五十铃的成熟技术使发动机实现了澎湃动力和低油耗、低噪音的完美融合；主被动安全配置使车辆的安全性充分满足了消费者需求。
    据了解，长货厢型皮卡的市场比重呈逐年递增趋势，且随着皮卡解禁等一系列政策的推出，长货厢已成为国内皮卡的一种发展趋势。瑞迈加长货厢版车型将成为江西五十铃竞争皮卡市场的又一生力军。


   
　