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大武汉
2016.8.26 星期五
取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
湖北日报讯 记者 王哲
7月1日起，武汉市政府不再对充电站进行补贴，公共充电站对非营运车辆不再免费。记者连日来采访多家充电站发现，补贴取消后，营运性车辆成为各个充电站的主力，武汉充电站建设在向专业化转型。
营运车成充电站主要用户
22日下午3点，记者在琴台大剧院公共充电站看到，36个充电桩仅剩3个有空位。其中，一半以上的充电桩被电动出租车占据，剩下在充电的车辆不少车身上喷有滴滴、斑马快跑等打车软件的标志。
工作人员表示，与补贴取消前相比，前来充电的车辆并没有明显下降，仅是下班高峰期不再像之前需要排队一两个小时才能充电了。
在该站的司机休息室坐着10多位电动车司机。一位比亚迪电动出租车司机方师傅说，补贴取消后来这里充电的私家车少了，减少了他们的排队等候时间。
司机雷先生在用电动车跑滴滴，他说，滴滴对司机的补贴变少了，传统烧油的车辆跑滴滴生意差时连油钱都跑不回来，他开的北汽的EV160，用快充桩一个小时左右就可以充满，百公里花费不到30元，跑快车很划算。
私家车充电一次多花30元
休息室中仅有家住知音学府的江先生是开车自用的，他告诉记者来这充电纯属无奈，“现在天气热了，汽车续航里程并不准确。出门时还显示可以开80公里，结果在钟家村办事时车辆就报警了，只能开到这里来充电。”他说，在小区内充电是居民电价，每度电仅需0.57元，而在这里需要1.6元，以充一次电耗费30度电计算，要多花近30元。虽然充电站充电速度快，但如果不是为了救急，一般都是晚上在家里充电。
连日来，记者在竹叶山、武商众圆广场等多个公共充电站观察，几乎只有电动出租车来这些地方充电。
武汉充电站向专业化转型
随着政府补贴的取消，充电站建设方也在转型。
10日，在洪山区八一路菱角湖小区，交投集团继琴台后全市第二座中心充电站开始试运营。
站内有工作人员值守，配备司机休息室。一共有充电桩20部，均可以进行快充，其中一个30KW宽幅充电桩，可兼容不同电压等级的乘用车和客车完成快速充电。充电车辆3小时内免收停车费，充电价格标准为1.6元/度。
交投集团充电站相关负责人张汉生表示，像这类中心充电站将是以后建设的主力。此前，从成本压力和人气角度出发，许多充电站建在了公共停车场和商场内，且多为慢充桩，如今看来是失败的。
此前和琴台充电站同一时间启用的汉口文体中心充电站，因为车位属于企业运营，必须按停车费将车位包下来。“前期协商是每个月每个车位400元，10个车位一年差不多5万元，20个车位就是近10万元，成本太高，导致无法运营。”
张汉生认为，政府补贴取消后，在充电站充电的价格明显高于小区充电，因此充电站必须在充电时间、司机服务方面进行提升。“建设专业化的充电站将是大势所趋。”据悉，今明两年该公司已准备新建1000个快充桩，加速充电站转型。