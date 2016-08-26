图文：汉正街保寿桥平移方案引争议武汉非遗产品网销海外取消补贴后 武汉充电站酝酿转型江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市声明更登记公告图文：畅游书海享清凉落实税收优惠政策家庭农场圆了小康梦献爱心 显党性图文：沙湖港变成臭水港辅警胡亮斌冲入火场连救3人蔡甸区获评省级生态区
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 第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
·声明
·更登记公告
·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
·献爱心 显党性
·图文：沙湖港变成臭水港
·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
湖北日报电子版
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10 大武汉 2016.8.26 星期五
亚马逊、速卖通上开店
武汉非遗产品网销海外
    湖北日报讯  （记者成熔兴、通讯员范赟）23日，武汉非遗文化公司宣布上线全国首个非遗产品跨境电商平台，在亚马逊、速卖通等国际电商平台上开店售卖长江非遗产品。
    产品“卖得好”，手艺才能“传下去”，这一直是非遗文化传承与保护的关键。近年来，武汉非遗文化公司积极进军电商市场，目前整合长江流域19省非遗作品、签约300余位非遗传承人，创建了全国首家非遗综合性服务平台——长江非遗网，目前自主研发的产品已有63大类。
    据介绍，国外客户对具有浓郁中国风且经济实用的非遗产品十分喜爱，扎染团扇、叶脉书签、天然染丝巾等大受海外市场欢迎。为此，该公司成立跨境电商平台，专门向海外市场推介中国非遗产品，目前正陆续入驻亚马逊、速卖通和LAZADA平台，分别针对北美、俄罗斯、澳大利亚和东南亚市场。
    记者登录速卖通发现，相关产品已有30余种，价格从8美元至570美元不等。


   
　