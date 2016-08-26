查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 大武汉 ·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议 ·武汉非遗产品网销海外 ·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 ·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市 ·声明 ·更登记公告 ·图文：畅游书海享清凉 ·落实税收优惠政策 ·家庭农场圆了小康梦 ·献爱心 显党性 ·图文：沙湖港变成臭水港 ·辅警胡亮斌冲入火场连救3人 ·蔡甸区获评省级生态区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：汉正街保寿桥平移方案引争 · 武汉非遗产品网销海外 · 取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 · 江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上 · 声明 · 更登记公告 · 图文：畅游书海享清凉 · 落实税收优惠政策 · 家庭农场圆了小康梦 · 献爱心 显党性 · 图文：沙湖港变成臭水港 · 辅警胡亮斌冲入火场连救3人 · 蔡甸区获评省级生态区 10 大武汉 2016.8.26 星期五 亚马逊、速卖通上开店 武汉非遗产品网销海外 湖北日报讯 （记者成熔兴、通讯员范赟）23日，武汉非遗文化公司宣布上线全国首个非遗产品跨境电商平台，在亚马逊、速卖通等国际电商平台上开店售卖长江非遗产品。

产品“卖得好”，手艺才能“传下去”，这一直是非遗文化传承与保护的关键。近年来，武汉非遗文化公司积极进军电商市场，目前整合长江流域19省非遗作品、签约300余位非遗传承人，创建了全国首家非遗综合性服务平台——长江非遗网，目前自主研发的产品已有63大类。

据介绍，国外客户对具有浓郁中国风且经济实用的非遗产品十分喜爱，扎染团扇、叶脉书签、天然染丝巾等大受海外市场欢迎。为此，该公司成立跨境电商平台，专门向海外市场推介中国非遗产品，目前正陆续入驻亚马逊、速卖通和LAZADA平台，分别针对北美、俄罗斯、澳大利亚和东南亚市场。

记者登录速卖通发现，相关产品已有30余种，价格从8美元至570美元不等。





