查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
·声明
·更登记公告
·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
·献爱心 显党性
·图文：沙湖港变成臭水港
·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 大武汉
第11版 : 综合新闻
第12版 : 体育
第13版 : 国防在线
第14版 : 东湖
第15版 : 专题
第16版 : 广告
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 国内新闻
第6版 : 国际新闻
第7版 : 评论
第8版 : 专题
第9版 : 经济纵横
·
图文：汉正街保寿桥平移方案引争
·
武汉非遗产品网销海外
·
取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·
江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上
·
声明
·
更登记公告
·
图文：畅游书海享清凉
·
落实税收优惠政策
·
家庭农场圆了小康梦
·
献爱心 显党性
·
图文：沙湖港变成臭水港
·
辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·
蔡甸区获评省级生态区
10
大武汉
2016.8.26 星期五
先从土里“取出”今后“移回”原址
图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
湖北日报讯 图为：本报资料图 摄于3月9日
（记者汪洋）施工方天演移位公司近日披露，汉正街保寿桥将平移20米，原址开挖，先建地下空间，一年后建成，古桥再移回原位。对于这一方案，文史专家刘谦定疾呼：古桥不是器物，可以随意搬来搬去，最好不要轻易动桥，以免留下骂名。
根据平移方案，先加固桥体，随后铺设平移轨道，最后沿着轨道，将桥平移至西南侧空地上。昨日，记者来到保寿桥原址，看见部分桥体和防水墙被彩条布包裹，外侧浇筑了一层混凝土外壳。施工人员介绍，由于年久失修，桥身十分脆弱，平移中有破碎风险，这是包砌保护，之后还要加固。为避免对桥体造成破坏，平移主要靠人力完成。
武汉市文化局文物保护专家张颂明解释，平移只是暂时性的，相当于把桥体从土里“取出来”，这是修复的一个过程，最终还是移回原址。
据悉，采取此方案，是为方便建地下空间。保寿桥原址位于汉正街银丰地块，挂牌出让后，由复地地产开发建设商务中心金融蜂巢项目。开发商介绍，因为文物挡在中间，不利于整体开发，桥体暂时搬移，待整个项目的地下空间建成后，再将古桥移回来，原址保护和展示，供市民参观。
对于这一方案，武汉市文史专家刘谦定并不赞同，他认为，保寿桥是汉口的城市之根，桥上所刻“硚”字，也是“硚口”地名的实物见证，其价值不在于多么精美，而在于保持原状，“不像墓葬里的器物，可以取出来，又放进去。”他说，保寿桥一旦动了，文物价值就大打折扣，那是要留骂名的。
记者采访的多名文物专家表示，对于地面不可移动文物，进行保护性修复是好事，但平移并不是最好的保护方式，“因为平移中会造成文物周围环境变化，同时，文物受损的风险也较大。”也有专家认为，如果文物周围原始生态环境、历史环境已荡然无存，整体平移保护也是选项之一，过于强调“不能动”，对城市发展不利。
汉正街银丰地块本有3处地面文物。经过大规模拆迁，原安徽街小学内残留的安徽会馆残墙不复存在；汉口义勇消防联合会旧楼已经实施整体平移，异地保护；如今，保寿桥也面临平移。
据悉，保寿桥保护已纳入汉正街商务区整体建设规划。对于争议，武汉市政府汉正街商务区办公室有关负责人昨日表示，此前确定的原则是“原址保护”，具体保护方式要充分听取专家意见，再敲定最终的实施方案。目前正在了解相关情况。
武汉老城区现存1840年以前古建筑7处，被归纳为“四塔二桥一牌坊”，少数还保持原状，保寿桥便是其中之一。
地方志记载，保寿桥始建于清朝康熙初年（1662年）前后，道光十四年（1834年）由在汉经商的山西、陕西商人集资重修。新中国成立初期，保寿桥可见河水（即玉带河），后来河道废弃填平，桥面被水泥覆盖，成为保寿巷的一段路面，1988年公布为武汉市级文物保护单位。近年来随着汉正街拆迁改造快速推进，桥面条石深埋地下，两侧石栏藏身废墟。今年年初，经过局部发掘，保寿桥重见天日（本报3月10号10版曾作报道）。