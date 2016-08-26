查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 大武汉 ·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议 ·武汉非遗产品网销海外 ·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 ·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市 ·声明 ·更登记公告 ·图文：畅游书海享清凉 ·落实税收优惠政策 ·家庭农场圆了小康梦 ·献爱心 显党性 ·图文：沙湖港变成臭水港 ·辅警胡亮斌冲入火场连救3人 ·蔡甸区获评省级生态区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：汉正街保寿桥平移方案引争 · 武汉非遗产品网销海外 · 取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 · 江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上 · 声明 · 更登记公告 · 图文：畅游书海享清凉 · 落实税收优惠政策 · 家庭农场圆了小康梦 · 献爱心 显党性 · 图文：沙湖港变成臭水港 · 辅警胡亮斌冲入火场连救3人 · 蔡甸区获评省级生态区 10 大武汉 2016.8.26 星期五 先从土里“取出”今后“移回”原址 图文：汉正街保寿桥平移方案引争议 湖北日报讯 图为：本报资料图 摄于3月9日



（记者汪洋）施工方天演移位公司近日披露，汉正街保寿桥将平移20米，原址开挖，先建地下空间，一年后建成，古桥再移回原位。对于这一方案，文史专家刘谦定疾呼：古桥不是器物，可以随意搬来搬去，最好不要轻易动桥，以免留下骂名。

根据平移方案，先加固桥体，随后铺设平移轨道，最后沿着轨道，将桥平移至西南侧空地上。昨日，记者来到保寿桥原址，看见部分桥体和防水墙被彩条布包裹，外侧浇筑了一层混凝土外壳。施工人员介绍，由于年久失修，桥身十分脆弱，平移中有破碎风险，这是包砌保护，之后还要加固。为避免对桥体造成破坏，平移主要靠人力完成。

武汉市文化局文物保护专家张颂明解释，平移只是暂时性的，相当于把桥体从土里“取出来”，这是修复的一个过程，最终还是移回原址。

据悉，采取此方案，是为方便建地下空间。保寿桥原址位于汉正街银丰地块，挂牌出让后，由复地地产开发建设商务中心金融蜂巢项目。开发商介绍，因为文物挡在中间，不利于整体开发，桥体暂时搬移，待整个项目的地下空间建成后，再将古桥移回来，原址保护和展示，供市民参观。

对于这一方案，武汉市文史专家刘谦定并不赞同，他认为，保寿桥是汉口的城市之根，桥上所刻“硚”字，也是“硚口”地名的实物见证，其价值不在于多么精美，而在于保持原状，“不像墓葬里的器物，可以取出来，又放进去。”他说，保寿桥一旦动了，文物价值就大打折扣，那是要留骂名的。

记者采访的多名文物专家表示，对于地面不可移动文物，进行保护性修复是好事，但平移并不是最好的保护方式，“因为平移中会造成文物周围环境变化，同时，文物受损的风险也较大。”也有专家认为，如果文物周围原始生态环境、历史环境已荡然无存，整体平移保护也是选项之一，过于强调“不能动”，对城市发展不利。

汉正街银丰地块本有3处地面文物。经过大规模拆迁，原安徽街小学内残留的安徽会馆残墙不复存在；汉口义勇消防联合会旧楼已经实施整体平移，异地保护；如今，保寿桥也面临平移。

据悉，保寿桥保护已纳入汉正街商务区整体建设规划。对于争议，武汉市政府汉正街商务区办公室有关负责人昨日表示，此前确定的原则是“原址保护”，具体保护方式要充分听取专家意见，再敲定最终的实施方案。目前正在了解相关情况。

武汉老城区现存1840年以前古建筑7处，被归纳为“四塔二桥一牌坊”，少数还保持原状，保寿桥便是其中之一。

地方志记载，保寿桥始建于清朝康熙初年（1662年）前后，道光十四年（1834年）由在汉经商的山西、陕西商人集资重修。新中国成立初期，保寿桥可见河水（即玉带河），后来河道废弃填平，桥面被水泥覆盖，成为保寿巷的一段路面，1988年公布为武汉市级文物保护单位。近年来随着汉正街拆迁改造快速推进，桥面条石深埋地下，两侧石栏藏身废墟。今年年初，经过局部发掘，保寿桥重见天日（本报3月10号10版曾作报道）。





