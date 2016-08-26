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 第10版 大武汉
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湖北日报电子版
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10 大武汉 2016.8.26 星期五
先从土里“取出”今后“移回”原址
图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
    湖北日报讯 图为：本报资料图 摄于3月9日

    （记者汪洋）施工方天演移位公司近日披露，汉正街保寿桥将平移20米，原址开挖，先建地下空间，一年后建成，古桥再移回原位。对于这一方案，文史专家刘谦定疾呼：古桥不是器物，可以随意搬来搬去，最好不要轻易动桥，以免留下骂名。
    根据平移方案，先加固桥体，随后铺设平移轨道，最后沿着轨道，将桥平移至西南侧空地上。昨日，记者来到保寿桥原址，看见部分桥体和防水墙被彩条布包裹，外侧浇筑了一层混凝土外壳。施工人员介绍，由于年久失修，桥身十分脆弱，平移中有破碎风险，这是包砌保护，之后还要加固。为避免对桥体造成破坏，平移主要靠人力完成。
    武汉市文化局文物保护专家张颂明解释，平移只是暂时性的，相当于把桥体从土里“取出来”，这是修复的一个过程，最终还是移回原址。
    据悉，采取此方案，是为方便建地下空间。保寿桥原址位于汉正街银丰地块，挂牌出让后，由复地地产开发建设商务中心金融蜂巢项目。开发商介绍，因为文物挡在中间，不利于整体开发，桥体暂时搬移，待整个项目的地下空间建成后，再将古桥移回来，原址保护和展示，供市民参观。
    对于这一方案，武汉市文史专家刘谦定并不赞同，他认为，保寿桥是汉口的城市之根，桥上所刻“硚”字，也是“硚口”地名的实物见证，其价值不在于多么精美，而在于保持原状，“不像墓葬里的器物，可以取出来，又放进去。”他说，保寿桥一旦动了，文物价值就大打折扣，那是要留骂名的。
    记者采访的多名文物专家表示，对于地面不可移动文物，进行保护性修复是好事，但平移并不是最好的保护方式，“因为平移中会造成文物周围环境变化，同时，文物受损的风险也较大。”也有专家认为，如果文物周围原始生态环境、历史环境已荡然无存，整体平移保护也是选项之一，过于强调“不能动”，对城市发展不利。
    汉正街银丰地块本有3处地面文物。经过大规模拆迁，原安徽街小学内残留的安徽会馆残墙不复存在；汉口义勇消防联合会旧楼已经实施整体平移，异地保护；如今，保寿桥也面临平移。
    据悉，保寿桥保护已纳入汉正街商务区整体建设规划。对于争议，武汉市政府汉正街商务区办公室有关负责人昨日表示，此前确定的原则是“原址保护”，具体保护方式要充分听取专家意见，再敲定最终的实施方案。目前正在了解相关情况。
    武汉老城区现存1840年以前古建筑7处，被归纳为“四塔二桥一牌坊”，少数还保持原状，保寿桥便是其中之一。
    地方志记载，保寿桥始建于清朝康熙初年（1662年）前后，道光十四年（1834年）由在汉经商的山西、陕西商人集资重修。新中国成立初期，保寿桥可见河水（即玉带河），后来河道废弃填平，桥面被水泥覆盖，成为保寿巷的一段路面，1988年公布为武汉市级文物保护单位。近年来随着汉正街拆迁改造快速推进，桥面条石深埋地下，两侧石栏藏身废墟。今年年初，经过局部发掘，保寿桥重见天日（本报3月10号10版曾作报道）。


 
　