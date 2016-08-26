查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济纵横 ·华为进入“无人区”，鄂企学什么 ·图文：宣恩茶山惊现“木长城” ·我省建设六大重要产品追溯体系 ·图文：保持阳光心态 享受快乐人生 ·深松整地，让土壤来次深呼吸 ·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗 ·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件 ·襄阳增开至南京武汉动车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 华为进入“无人区”，鄂企学什么 · 图文：宣恩茶山惊现“木长城” · 我省建设六大重要产品追溯体系 · 图文：保持阳光心态 享受快乐人 · 深松整地，让土壤来次深呼吸 · “交通事故理赔”电信诈骗猖獗 · 中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺 · 襄阳增开至南京武汉动车 9 经济纵横 2016.8.26 星期五 襄阳增开至南京武汉动车 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员潜继承、喻尧）昨从襄阳火车站获悉，该站下月将首次开通至南京方向的动车，并增开到武汉的动车。

9月，徐兰高速铁路线郑徐段将开通运营，铁路列车运行图将进行部分调整。届时，襄阳火车站将首次增开一对襄阳至南京南的跨省动车D3084/3次，旅客到南京的旅途时间将从10至16小时缩短至6小时。具体列车为：襄阳至南京南3084次，襄阳9:10开，15:10终到南京南；南京南至襄阳3083次，南京南15:50开，21:57终到襄阳。

同时，襄阳至武汉方向将再增开1对动车D5226/5次，方便旅客从武汉站换乘高铁前往北京、上海、广州等地。具体列车为：襄阳至武汉D5226次，襄阳8：16开，11:23终到武汉；武汉至襄阳D5225次，武汉19:30开，22:31终到襄阳。





