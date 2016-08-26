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 第9版 经济纵横
·华为进入“无人区”，鄂企学什么
·图文：宣恩茶山惊现“木长城”
·我省建设六大重要产品追溯体系
·图文：保持阳光心态 享受快乐人生
·深松整地，让土壤来次深呼吸
·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗
·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件
·襄阳增开至南京武汉动车
湖北日报电子版
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9 经济纵横 2016.8.26 星期五
襄阳增开至南京武汉动车
    湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员潜继承、喻尧）昨从襄阳火车站获悉，该站下月将首次开通至南京方向的动车，并增开到武汉的动车。
    9月，徐兰高速铁路线郑徐段将开通运营，铁路列车运行图将进行部分调整。届时，襄阳火车站将首次增开一对襄阳至南京南的跨省动车D3084/3次，旅客到南京的旅途时间将从10至16小时缩短至6小时。具体列车为：襄阳至南京南3084次，襄阳9:10开，15:10终到南京南；南京南至襄阳3083次，南京南15:50开，21:57终到襄阳。
    同时，襄阳至武汉方向将再增开1对动车D5226/5次，方便旅客从武汉站换乘高铁前往北京、上海、广州等地。具体列车为：襄阳至武汉D5226次，襄阳8：16开，11:23终到武汉；武汉至襄阳D5225次，武汉19:30开，22:31终到襄阳。


   
　