查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济纵横 ·华为进入“无人区”，鄂企学什么 ·图文：宣恩茶山惊现“木长城” ·我省建设六大重要产品追溯体系 ·图文：保持阳光心态 享受快乐人生 ·深松整地，让土壤来次深呼吸 ·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗 ·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件 ·襄阳增开至南京武汉动车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 华为进入“无人区”，鄂企学什么 · 图文：宣恩茶山惊现“木长城” · 我省建设六大重要产品追溯体系 · 图文：保持阳光心态 享受快乐人 · 深松整地，让土壤来次深呼吸 · “交通事故理赔”电信诈骗猖獗 · 中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺 · 襄阳增开至南京武汉动车 9 经济纵横 2016.8.26 星期五 中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件 湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员余爱民、苏庆丰）经过15天运行，从德国汉堡出发的X8044次中欧班列，24日抵达武汉吴家山铁路中心站，列车上装有东风雷诺所需的零部件。这是东风雷诺公司首次采用铁路运输进口零部件，为9月新款汽车科雷傲量产和上市做准备。

东风雷诺制造部SCL法方部长助理AlainBorne表示，之前，公司进口零部件采取空运和水运两种模式，空运费用贵，海运耗时长，通过中欧班列运输，费用比空运便宜，时间比水运节省三分之二。

武汉汉欧国际物流有限公司相关人士表示，东风雷诺产能未来有望达到30万辆，需要大量进口零部件，中欧（武汉）班列将全面对接东风雷诺，通过铁路运输降低其运输成本，也增加中欧（武汉）班列回头货。





