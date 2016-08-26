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第9版 经济纵横
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·深松整地，让土壤来次深呼吸
·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗
·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件
·襄阳增开至南京武汉动车
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中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺
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襄阳增开至南京武汉动车
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经济纵横
2016.8.26 星期五
中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件
湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员余爱民、苏庆丰）经过15天运行，从德国汉堡出发的X8044次中欧班列，24日抵达武汉吴家山铁路中心站，列车上装有东风雷诺所需的零部件。这是东风雷诺公司首次采用铁路运输进口零部件，为9月新款汽车科雷傲量产和上市做准备。
东风雷诺制造部SCL法方部长助理AlainBorne表示，之前，公司进口零部件采取空运和水运两种模式，空运费用贵，海运耗时长，通过中欧班列运输，费用比空运便宜，时间比水运节省三分之二。
武汉汉欧国际物流有限公司相关人士表示，东风雷诺产能未来有望达到30万辆，需要大量进口零部件，中欧（武汉）班列将全面对接东风雷诺，通过铁路运输降低其运输成本，也增加中欧（武汉）班列回头货。