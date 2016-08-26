查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济纵横 ·华为进入“无人区”，鄂企学什么 ·图文：宣恩茶山惊现“木长城” ·我省建设六大重要产品追溯体系 ·图文：保持阳光心态 享受快乐人生 ·深松整地，让土壤来次深呼吸 ·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗 ·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件 ·襄阳增开至南京武汉动车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 华为进入“无人区”，鄂企学什么 · 图文：宣恩茶山惊现“木长城” · 我省建设六大重要产品追溯体系 · 图文：保持阳光心态 享受快乐人 · 深松整地，让土壤来次深呼吸 · “交通事故理赔”电信诈骗猖獗 · 中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺 · 襄阳增开至南京武汉动车 9 经济纵横 2016.8.26 星期五 “交通事故理赔”电信诈骗猖獗 省保协：勿轻信，多留心 湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员杨洁琼、实习生刘菲凡）我省多地发生不法分子通过非法途径掌握被害人交通事故理赔信息，冒充保险公司理赔人员实施电信诈骗的案件。近日，湖北省保险行业协会发出相关风险提示。

据悉，不法分子多以理赔款到账要核对账户信息、补充理赔材料等为由，骗取保险公司客户的银行卡信息，或诱骗其在ATM机上进行转账操作，非法划转、盗取银行卡内资金。

湖北省保险行业协会提醒，消费者应了解所投保保险公司的理赔流程，保险公司员工不会以任何形式索要客户的银行账户或密码；保险赔付时，不会要求客户到ATM机进行操作，更不会要求客户到ATM机上转账、打印回执单。同时，消费者应了解所投保保险公司的客服电话号码，各保险公司的客服电话为全国统一号码，非手机号码。

如遇到可疑问题，请及时通过官方客服电话与保险公司进行核实，不要轻信来历不明的电话和短信，不要轻信保险公司出现系统故障、要求客户到银行打款的可疑说法。一旦发现违法线索，请及时向所投保的保险公司举报。





