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 第9版 经济纵横
·华为进入“无人区”，鄂企学什么
·图文：宣恩茶山惊现“木长城”
·我省建设六大重要产品追溯体系
·图文：保持阳光心态 享受快乐人生
·深松整地，让土壤来次深呼吸
·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗
·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件
·襄阳增开至南京武汉动车
湖北日报电子版
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9 经济纵横 2016.8.26 星期五
“交通事故理赔”电信诈骗猖獗
省保协：勿轻信，多留心
    湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员杨洁琼、实习生刘菲凡）我省多地发生不法分子通过非法途径掌握被害人交通事故理赔信息，冒充保险公司理赔人员实施电信诈骗的案件。近日，湖北省保险行业协会发出相关风险提示。
    据悉，不法分子多以理赔款到账要核对账户信息、补充理赔材料等为由，骗取保险公司客户的银行卡信息，或诱骗其在ATM机上进行转账操作，非法划转、盗取银行卡内资金。
    湖北省保险行业协会提醒，消费者应了解所投保保险公司的理赔流程，保险公司员工不会以任何形式索要客户的银行账户或密码；保险赔付时，不会要求客户到ATM机进行操作，更不会要求客户到ATM机上转账、打印回执单。同时，消费者应了解所投保保险公司的客服电话号码，各保险公司的客服电话为全国统一号码，非手机号码。
    如遇到可疑问题，请及时通过官方客服电话与保险公司进行核实，不要轻信来历不明的电话和短信，不要轻信保险公司出现系统故障、要求客户到银行打款的可疑说法。一旦发现违法线索，请及时向所投保的保险公司举报。


   
　