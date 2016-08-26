华为进入“无人区”，鄂企学什么图文：宣恩茶山惊现“木长城”我省建设六大重要产品追溯体系图文：保持阳光心态 享受快乐人生深松整地，让土壤来次深呼吸“交通事故理赔”电信诈骗猖獗中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件襄阳增开至南京武汉动车
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第9版 经济纵横
·华为进入“无人区”，鄂企学什么
·图文：宣恩茶山惊现“木长城”
·我省建设六大重要产品追溯体系
·图文：保持阳光心态 享受快乐人生
·深松整地，让土壤来次深呼吸
·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗
·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件
·襄阳增开至南京武汉动车
湖北日报电子版
----  
 
9 经济纵横 2016.8.26 星期五
深松整地，让土壤来次深呼吸
    湖北日报讯 记者 张爱虎 通讯员 蔡维

    “大家注意，机械后面这根传感电线，很容易被杂物绞断，一定要绑牢。最好焊一块挡泥板，避免杂物飞扬。”有过万余亩深松整地作业经验的京山南片农机合作社理事长潘首林，现身说法。
    昨日，全省农机深松整地作业现场推进会在京山县召开。十多台135马力的大型拖拉机，在永兴镇苏佘畈村的地头一字摆开，为刚刚收获的玉米地深松整地。土地经过机械深松整压，初看与松整前变化不大，但踩上一脚，明显感觉到土壤松软了许多。
    前来培训的农机手不断抛出疑问，各路农机专家一一解答。
    深松整地，是为了还土壤一个深呼吸。
    长期以来，机耕机整采用旋耕机或铧式犁进行旋耕、浅翻作业，一般深度不超过18厘米。这样，在土壤耕作层与心土层之间形成紧硬的、封闭式的犁底层，其厚度可达8厘米至12厘米。犁底层阻碍了耕作层与心土层之间水、肥、气、热梯度的连通性，作物根系难以穿透，根系分布浅，吸收营养范围减少，抗灾能力弱，易致倒伏、早衰等，影响产量提高。
    据我国东北、河北、山东等地的经验表明，每2年至3年进行一次深达25厘米至30厘米的深松整地，能有效打破土壤深处的犁底层，使土壤更通透松软，保水能力更强。研究表明，深松地块比未深松的田地，每公顷可多蓄水约400立方米，作物耐旱时间延长10天，一般作物当季可增产10%以上，玉米可增产15%，增产效果可持续2年至3年。
    我省计划，今年秋播前，深松整地150万亩，3年内达到460万亩。农户无需掏钱，每亩深松整地费40元，由省农机局按相关政策补贴给实施作业的农机合作社。
    深松整地作业，需大马力机械。目前，我省大型拖拉机占比约为20%。与大型拖拉机配套的深松机具，每台价格5000元至8000元，有1000元至2000元的补贴。
    机手深松整地作业多少，北斗卫星说了算。一台135马力的拖拉机，一天可深松整地120亩。机手通过手机APP连接，深松了多少地，卫星会自动计算清楚，减少了大量的人工核实工作量。


   
　