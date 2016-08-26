查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济纵横 ·华为进入“无人区”，鄂企学什么 ·图文：宣恩茶山惊现“木长城” ·我省建设六大重要产品追溯体系 ·图文：保持阳光心态 享受快乐人生 ·深松整地，让土壤来次深呼吸 ·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗 ·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件 ·襄阳增开至南京武汉动车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 华为进入“无人区”，鄂企学什么 · 图文：宣恩茶山惊现“木长城” · 我省建设六大重要产品追溯体系 · 图文：保持阳光心态 享受快乐人 · 深松整地，让土壤来次深呼吸 · “交通事故理赔”电信诈骗猖獗 · 中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺 · 襄阳增开至南京武汉动车 9 经济纵横 2016.8.26 星期五 深松整地，让土壤来次深呼吸 湖北日报讯 记者 张爱虎 通讯员 蔡维



“大家注意，机械后面这根传感电线，很容易被杂物绞断，一定要绑牢。最好焊一块挡泥板，避免杂物飞扬。”有过万余亩深松整地作业经验的京山南片农机合作社理事长潘首林，现身说法。

昨日，全省农机深松整地作业现场推进会在京山县召开。十多台135马力的大型拖拉机，在永兴镇苏佘畈村的地头一字摆开，为刚刚收获的玉米地深松整地。土地经过机械深松整压，初看与松整前变化不大，但踩上一脚，明显感觉到土壤松软了许多。

前来培训的农机手不断抛出疑问，各路农机专家一一解答。

深松整地，是为了还土壤一个深呼吸。

长期以来，机耕机整采用旋耕机或铧式犁进行旋耕、浅翻作业，一般深度不超过18厘米。这样，在土壤耕作层与心土层之间形成紧硬的、封闭式的犁底层，其厚度可达8厘米至12厘米。犁底层阻碍了耕作层与心土层之间水、肥、气、热梯度的连通性，作物根系难以穿透，根系分布浅，吸收营养范围减少，抗灾能力弱，易致倒伏、早衰等，影响产量提高。

据我国东北、河北、山东等地的经验表明，每2年至3年进行一次深达25厘米至30厘米的深松整地，能有效打破土壤深处的犁底层，使土壤更通透松软，保水能力更强。研究表明，深松地块比未深松的田地，每公顷可多蓄水约400立方米，作物耐旱时间延长10天，一般作物当季可增产10%以上，玉米可增产15%，增产效果可持续2年至3年。

我省计划，今年秋播前，深松整地150万亩，3年内达到460万亩。农户无需掏钱，每亩深松整地费40元，由省农机局按相关政策补贴给实施作业的农机合作社。

深松整地作业，需大马力机械。目前，我省大型拖拉机占比约为20%。与大型拖拉机配套的深松机具，每台价格5000元至8000元，有1000元至2000元的补贴。

机手深松整地作业多少，北斗卫星说了算。一台135马力的拖拉机，一天可深松整地120亩。机手通过手机APP连接，深松了多少地，卫星会自动计算清楚，减少了大量的人工核实工作量。





