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 第9版 经济纵横
·华为进入“无人区”，鄂企学什么
·图文：宣恩茶山惊现“木长城”
·我省建设六大重要产品追溯体系
·图文：保持阳光心态 享受快乐人生
·深松整地，让土壤来次深呼吸
·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗
·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件
·襄阳增开至南京武汉动车
湖北日报电子版
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9 经济纵横 2016.8.26 星期五
图文：保持阳光心态 享受快乐人生
——郑州日产启动2016年牵手工程“成才圆梦”计划
    湖北日报讯 图为：2016郑州日产牵手工程“成才圆梦”助学活动现场
    图为：受助学子代表领取助学金

    2016郑州日产牵手工程“快乐成长计划”走进郑州市儿童福利院
    8月19日，“助梦起航，逆光前行”郑州日产2016年牵手工程“成才圆梦”助学活动在郑州日产研发中心隆重举行。152名优秀大学生接受郑州日产捐赠的每人5000元助学金，标志着郑州日产2016年牵手工程“成才圆梦”计划正式启动。郑州日产党委副书记鲁文澍、郑州市政府副秘书长、郑州慈善总会顾问赵红军出席活动。
    活动现场，鲁文澍向学子们提出殷切期望，希望他们在人生的新起点上，能够保持阳光心态，以积极、宽容、感恩、乐观、自信的心智模式，去迎接即将到来最美好的大学生活。赵红军对牵手工程七年来取得的成果表示充分肯定，并希望更多有爱心的企业和企业家、公益人士支持慈善事业。
    来自省内外的20余家媒体与学子们通过微信墙互动交流。学子们纷纷留言：郑州日产帮助自己实现了大学梦，在大学生活中不但要努力学习，更要积极参与志愿者活动，用一颗感恩的心，去帮助更多需要帮助的人，反哺社会。
    今年是郑州日产与郑州慈善总会联合开展“牵手工程”公益项目的第七个年头。七年时间，郑州日产累计捐赠2000万元，专项用于贫困大学生、小学生和孤残儿童的救助；七年时间，这项资金先后帮助6200余名贫困大学生顺利走进大学校门，为6000余名贫困儿童及农民工子弟、2000名孤残儿童提供生活、学习用品的资助；七年时间，郑州日产见证了一届又一届大学生走进校园、走上社会、自食其力、健康生活；七年时间，郑州日产在坚持着这项爱的接力赛，在坚守着这片爱的沃土，更努力承载着一个企业应负的社会责任。
    与“成才圆梦”并行的牵手工程“快乐成长”计划，也在2016年如火如荼地进行着。本着对贫困地区小学生和孤残儿童的帮扶与教育援助，郑州日产先后走进郑州市儿童福利院、云南老曼峨、四川北川县七一小坝小学、云南易武乡中心小学、中国第一皮卡村“刮风寨”，捐建“阳光书屋”、建立“牵手工程定点联络基地”、开展郑州日产筑梦课堂项目，联合经销商与车主共同参与活动，从基础教育入手，为山区孩子们带去精神与物质的双层帮扶。
    长期以来，郑州日产秉持“相信相伴 相成就”的企业理念，结合东风公司“和”文化、“润”计划、“商德公约”为主体的“三位一体”企业软实力建设体系，让公益活动与企业的发展紧密相连。生产更加安全、环保的汽车，为消费者提供更优质的产品，为员工谋取更多福祉。同时，积极打造开放式的公益平台，让郑州日产全国的经销商、车主投身公益。相信在“牵手工程”项目的号召下，在社会各界的共同参与下，越来越多的贫困学子，将拥有更为美好的人生。


   
　