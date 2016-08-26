查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济纵横 ·华为进入“无人区”，鄂企学什么 ·图文：宣恩茶山惊现“木长城” ·我省建设六大重要产品追溯体系 ·图文：保持阳光心态 享受快乐人生 ·深松整地，让土壤来次深呼吸 ·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗 ·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件 ·襄阳增开至南京武汉动车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 华为进入“无人区”，鄂企学什么 · 图文：宣恩茶山惊现“木长城” · 我省建设六大重要产品追溯体系 · 图文：保持阳光心态 享受快乐人 · 深松整地，让土壤来次深呼吸 · “交通事故理赔”电信诈骗猖獗 · 中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺 · 襄阳增开至南京武汉动车 9 经济纵横 2016.8.26 星期五 图文：保持阳光心态 享受快乐人生 ——郑州日产启动2016年牵手工程“成才圆梦”计划 湖北日报讯 图为：2016郑州日产牵手工程“成才圆梦”助学活动现场

图为：受助学子代表领取助学金



2016郑州日产牵手工程“快乐成长计划”走进郑州市儿童福利院

8月19日，“助梦起航，逆光前行”郑州日产2016年牵手工程“成才圆梦”助学活动在郑州日产研发中心隆重举行。152名优秀大学生接受郑州日产捐赠的每人5000元助学金，标志着郑州日产2016年牵手工程“成才圆梦”计划正式启动。郑州日产党委副书记鲁文澍、郑州市政府副秘书长、郑州慈善总会顾问赵红军出席活动。

活动现场，鲁文澍向学子们提出殷切期望，希望他们在人生的新起点上，能够保持阳光心态，以积极、宽容、感恩、乐观、自信的心智模式，去迎接即将到来最美好的大学生活。赵红军对牵手工程七年来取得的成果表示充分肯定，并希望更多有爱心的企业和企业家、公益人士支持慈善事业。

来自省内外的20余家媒体与学子们通过微信墙互动交流。学子们纷纷留言：郑州日产帮助自己实现了大学梦，在大学生活中不但要努力学习，更要积极参与志愿者活动，用一颗感恩的心，去帮助更多需要帮助的人，反哺社会。

今年是郑州日产与郑州慈善总会联合开展“牵手工程”公益项目的第七个年头。七年时间，郑州日产累计捐赠2000万元，专项用于贫困大学生、小学生和孤残儿童的救助；七年时间，这项资金先后帮助6200余名贫困大学生顺利走进大学校门，为6000余名贫困儿童及农民工子弟、2000名孤残儿童提供生活、学习用品的资助；七年时间，郑州日产见证了一届又一届大学生走进校园、走上社会、自食其力、健康生活；七年时间，郑州日产在坚持着这项爱的接力赛，在坚守着这片爱的沃土，更努力承载着一个企业应负的社会责任。

与“成才圆梦”并行的牵手工程“快乐成长”计划，也在2016年如火如荼地进行着。本着对贫困地区小学生和孤残儿童的帮扶与教育援助，郑州日产先后走进郑州市儿童福利院、云南老曼峨、四川北川县七一小坝小学、云南易武乡中心小学、中国第一皮卡村“刮风寨”，捐建“阳光书屋”、建立“牵手工程定点联络基地”、开展郑州日产筑梦课堂项目，联合经销商与车主共同参与活动，从基础教育入手，为山区孩子们带去精神与物质的双层帮扶。

长期以来，郑州日产秉持“相信相伴 相成就”的企业理念，结合东风公司“和”文化、“润”计划、“商德公约”为主体的“三位一体”企业软实力建设体系，让公益活动与企业的发展紧密相连。生产更加安全、环保的汽车，为消费者提供更优质的产品，为员工谋取更多福祉。同时，积极打造开放式的公益平台，让郑州日产全国的经销商、车主投身公益。相信在“牵手工程”项目的号召下，在社会各界的共同参与下，越来越多的贫困学子，将拥有更为美好的人生。





