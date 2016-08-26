查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济纵横 ·华为进入“无人区”，鄂企学什么 ·图文：宣恩茶山惊现“木长城” ·我省建设六大重要产品追溯体系 ·图文：保持阳光心态 享受快乐人生 ·深松整地，让土壤来次深呼吸 ·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗 ·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件 ·襄阳增开至南京武汉动车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 华为进入“无人区”，鄂企学什么 · 图文：宣恩茶山惊现“木长城” · 我省建设六大重要产品追溯体系 · 图文：保持阳光心态 享受快乐人 · 深松整地，让土壤来次深呼吸 · “交通事故理赔”电信诈骗猖獗 · 中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺 · 襄阳增开至南京武汉动车 9 经济纵横 2016.8.26 星期五 我省建设六大重要产品追溯体系 政府督导，企业为主，发展相关服务产业 湖北日报讯 （记者赵峰、通讯员张雪燕）近日，为加快建设湖北省重要产品追溯体系，省政府正式出台《关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》，要求力争到2020年，逐步建立食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品为重点的六大追溯体系。同时，发挥政府督促引导作用，强化企业主体责任，大力发展追溯服务产业。

省农业厅等4单位负责建设食用农产品追溯体系。将实现主要食用农产品“从农田到餐桌”全过程追溯管理，搭建与国家农产品质量安全追溯管理信息平台紧密衔接的省级农产品质量安全追溯管理平台。

省食药监局、省经信委等负责建设食品追溯体系。重点聚焦婴幼儿配方食品、白酒、食用植物油、肉制品、乳制品等食品，推动企业将追溯链条向食品原料供应环节延伸，选择代表性生产企业先行试点。运用物联网标识技术，实现食品质量安全信息追溯的动态性、完整性和准确性。

药品追溯体系建设中，在完成药品制剂类品种电子监管的基础上，逐步推广到原料药（材）、饮片等类别药品。推进以药效为核心的中药材质量整体控制模式，建立中药材生产过程追溯体系，提高中药材经营、仓储、养护、运输等流通环节质量保障水平。

农业生产资料追溯体系建设中，将以建设推广电子追溯码标识制度为重点，开展农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、种子等主要农业生产资料登记、生产、经营、使用环节全过程追溯监管试点。

特种设备追溯体系建设中，以电梯、气瓶等产品为重点，推动企业对电梯产品的制造、安装、维护保养、检验以及气瓶产品的制造、充装、检验等过程信息进行记录，建立特种设备信息化监管体系。

危险品追溯体系建设中，以民用爆炸物品、易制爆危险化学品、剧毒化学品等产品为重点，依托重点单位，开展生产、经营、储存、运输、使用和销毁全过程信息化追溯体系建设。





