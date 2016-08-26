查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济纵横 ·华为进入“无人区”，鄂企学什么 ·图文：宣恩茶山惊现“木长城” ·我省建设六大重要产品追溯体系 ·图文：保持阳光心态 享受快乐人生 ·深松整地，让土壤来次深呼吸 ·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗 ·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件 ·襄阳增开至南京武汉动车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 华为进入“无人区”，鄂企学什么 · 图文：宣恩茶山惊现“木长城” · 我省建设六大重要产品追溯体系 · 图文：保持阳光心态 享受快乐人 · 深松整地，让土壤来次深呼吸 · “交通事故理赔”电信诈骗猖獗 · 中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺 · 襄阳增开至南京武汉动车 9 经济纵横 2016.8.26 星期五 图文：宣恩茶山惊现“木长城” 湖北日报讯 24日航拍宣恩县万寨乡伍家台村，镜头中一条木质栈道蜿蜒山顶。近日，这条长1000余米、供游客驻足休闲的栈道在茶园建成。陡峭山脊上曲折盘旋的栈道，远远望去仿佛“木长城”。

（视界网 宋文 摄）





