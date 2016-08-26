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 第9版 经济纵横
·华为进入“无人区”，鄂企学什么
·图文：宣恩茶山惊现“木长城”
·我省建设六大重要产品追溯体系
·图文：保持阳光心态 享受快乐人生
·深松整地，让土壤来次深呼吸
·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗
·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件
·襄阳增开至南京武汉动车
湖北日报电子版
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9 经济纵横 2016.8.26 星期五
图文：宣恩茶山惊现“木长城”
    湖北日报讯 24日航拍宣恩县万寨乡伍家台村，镜头中一条木质栈道蜿蜒山顶。近日，这条长1000余米、供游客驻足休闲的栈道在茶园建成。陡峭山脊上曲折盘旋的栈道，远远望去仿佛“木长城”。
（视界网 宋文 摄）


   
　