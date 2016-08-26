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 第9版 经济纵横
·华为进入“无人区”，鄂企学什么
·图文：宣恩茶山惊现“木长城”
·我省建设六大重要产品追溯体系
·图文：保持阳光心态 享受快乐人生
·深松整地，让土壤来次深呼吸
·“交通事故理赔”电信诈骗猖獗
·中欧班列首次从欧洲捎回东风雷诺零部件
·襄阳增开至南京武汉动车
湖北日报电子版
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9 经济纵横 2016.8.26 星期五
华为进入“无人区”，鄂企学什么
——中国民企500强榜单冲击波
    湖北日报讯 记者 雷闯 实习生 李紫雯

    一张500强榜单，彰显了中国民营经济的实力，更体现区域经济的活力。
    湖北18家企业入围，全国并列第五，位居中部第一，成绩令人鼓舞。
    然而，对比位于榜单前列的华为等民营企业标杆，湖北民企差距在哪里？
    湖北民营企业家们如何既仰望星空，又脚踏实地地不懈奋斗？

    看华为“傲视群雄”
    学然后知不足

    在榜单之首，华为以3950.09亿元的业绩“傲视群雄”。
    翻开近3年中国民企500强榜单不难发现，华为一直在大步前进。
    2014年，苏宁控股位居榜首，华为以营收2390亿元排第四位；2015年，联想控股荣登首位，华为以2882亿元的营收跃居第二；今年，华为实现全面超越，营收比第二名的苏宁控股多出450亿元，超出部分比稻花香集团全年营收还高。“不断创新是华为制胜的法宝。”武汉科技大学教授董登新表示，华为现有研发人员8万多人，每年将销售收入的10%用于研发。去年，其研发经费达到92亿美元，未来几年，每年研发费用还将逐步提升到100亿美元至200亿美元。这样大手笔的研发投入，国内企业难以企及。研发带来的创新成果，也推动华为高速发展，成为全球通信领域的NO.1。“华为在本行业逐步进入无人区，处在无人领航、无既定规则，无人跟随的困境。”今年5月30日召开的全国科技创新大会上，华为创始人任正非的这番感慨，我们记忆犹新。“专注主业，从不为追求暴利而偏航，用创新引领企业发展，华为精神值得全国企业学习。”董登新表示，美国、日本、德国等欧美发达国家的经验证明，要成为全球某个行业的引领者，无一例外都将创新放在第一位，华为为中国企业做出了表率。

    看鄂企转型升级
    自强者恒强之

    今年，湖北上榜企业表现如何？“与自己相比，进步不小。”省工商联副主席江浩表示，今年，中部地区共51家企业入围，比去年减少5家，但湖北有18家企业入围，比去年还增加2家，数量占比超过中部三分之一，保持了很强的竞争力。
    近3年榜单排名显示，我省入围企业逐年增多，且名次进步很大。除新龙药业因业务外迁退出外，2014年、2015年的上榜企业，今年仍出现在榜单上，还新增了程力专汽、新十建设集团两家企业。
    与去年相比，今年入围鄂企超过一半排名上升10位以上。九州通去年排第82位，今年上升到第68位，连续10多年入围中国民企500强，近几年稳居鄂企榜首；稻花香比去年上升25位，首次进入百强；卓尔控股从去年的159名上升到今年的139名，营收也增加30亿元；新七建设集团进步最大，上升92位。
    经济下行压力加大，鄂企业绩逆势增长靠什么？
    江浩给出答案：转型升级。
    在大战略中转型。积极融入“长江经济带”“一带一路”等国家战略，骆驼股份加快“走出去”步伐，在乌兹别克斯坦布局海外工厂。
    在加速与互联网融合中转型。九州通布局互联网医疗，推出网上卖药、网上煎药、998陪诊等服务，受到市场欢迎；卓尔控股转型互联网，于去年11月推出“卓尔购”平台，上线不到8个月，交易额突破200亿元，吸引全国批发商户上网做生意。
    在创新中转型。三宁化工向高端复合肥转型，高新技术产品占比达到63.5%；金澳科技设立院士工作站，投入数十亿元，向“高化尾”领域发展，产品附加值大幅提升。

    看与江浙之差距
    知来者之可追

    “湖北民企进步大，但与浙江、江苏、深圳等地比，差距还很大。”江浩表示，浙江、江苏入围企业分别为134家、94家，排名多在前300强以内，而湖北进入前300强的企业仅8家。
    从入围企业分布区域看，“一主两副”揽大头。其中，武汉占一半，宜昌、襄阳合计6家，潜江、随州、孝感各1家，分布不均匀。
    从行业分析，上榜企业大多从事房地产、批发、化工等传统产业，进军新能源、节能环保、新一代电子信息、生物医药、高端制造等战略新兴产业的面孔不多，“啃老本”现象较严重。“华为的成就表明，没有科技创新就没有企业未来。”榜单排名第377位的骆驼股份总裁刘长来表示，华为数十年如一日投入研发，难能可贵。任何时候都把创新放在第一位，都要脚踏实地地努力，这种精神值得学习。“今年，湖北民间投资增速仅为1.4%，推动民企转型升级刻不容缓。”董登新表示，重化工、房地产等企业属于重资产，容易上规模，但其附加值不高，核心竞争力不强。湖北要加快调整产业结构，引导民企向互联网、高科技、战略新兴产业等方向发展，培育企业做大做强，争取在未来的中国民企500强等榜单中，涌现出一批有“内涵”的新面孔。


 
　