查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 评论
·错保骗保不能一停了之
·健身器材不该“无主”
·不过度开发也是发展
·非遗传承扶贫值得借鉴
·我们用心为你点亮远方
·图文：不该打的招呼
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 大武汉
第11版 : 综合新闻
第12版 : 体育
第13版 : 国防在线
第14版 : 东湖
第15版 : 专题
第16版 : 广告
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 国内新闻
第6版 : 国际新闻
第7版 : 评论
第8版 : 专题
第9版 : 经济纵横
·
错保骗保不能一停了之
·
健身器材不该“无主”
·
不过度开发也是发展
·
非遗传承扶贫值得借鉴
·
我们用心为你点亮远方
·
图文：不该打的招呼
7
评论
2016.8.26 星期五
健身器材不该“无主”
湖北日报讯 刘冰青
对多数人来说，利用小区里的公共健身器械锻炼，是最直接也是最简单的运动方式。但是，有些小区的健身器材却总是伤病缠身，找物业往往也没有什么用。无奈之下，市民只得向市非紧急救助服务中心12345反映。（8月23日《北京晚报》）
公共健身器械为运动健身带来了便利，但找不到“主人”及投诉难、维修难的状况，并不是一地独有的情况，在全国范围都相当普遍。“残疾”器械不仅成为公共设施的一道伤疤，还给居民带来了一些安全隐患。
不论是在居民小区，还是公园等休闲娱乐场所，都需要明确室外体育健身器材的“一条龙”管理。从建成，维护，再到维修，都需要专人专办，不再只建设不维护，重眼前轻长远，多做一些维护上的“精细活”，让这些“缺胳膊少腿”的健身器械能够重新“焕发青春”，让健身器材的损坏不再成为困扰居民的难题。同时管理部门也应当加强反映机制的建设，让老百姓有更直接的方式联系到相关管理部门，及时解决问题，让好事落定为实事。