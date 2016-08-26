错保骗保不能一停了之健身器材不该“无主”不过度开发也是发展非遗传承扶贫值得借鉴我们用心为你点亮远方图文：不该打的招呼
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·错保骗保不能一停了之
·健身器材不该“无主”
·不过度开发也是发展
·非遗传承扶贫值得借鉴
·我们用心为你点亮远方
·图文：不该打的招呼
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.26 星期五
健身器材不该“无主”
    湖北日报讯 刘冰青

    对多数人来说，利用小区里的公共健身器械锻炼，是最直接也是最简单的运动方式。但是，有些小区的健身器材却总是伤病缠身，找物业往往也没有什么用。无奈之下，市民只得向市非紧急救助服务中心12345反映。（8月23日《北京晚报》）
    公共健身器械为运动健身带来了便利，但找不到“主人”及投诉难、维修难的状况，并不是一地独有的情况，在全国范围都相当普遍。“残疾”器械不仅成为公共设施的一道伤疤，还给居民带来了一些安全隐患。
    不论是在居民小区，还是公园等休闲娱乐场所，都需要明确室外体育健身器材的“一条龙”管理。从建成，维护，再到维修，都需要专人专办，不再只建设不维护，重眼前轻长远，多做一些维护上的“精细活”，让这些“缺胳膊少腿”的健身器械能够重新“焕发青春”，让健身器材的损坏不再成为困扰居民的难题。同时管理部门也应当加强反映机制的建设，让老百姓有更直接的方式联系到相关管理部门，及时解决问题，让好事落定为实事。


   
　