查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·错保骗保不能一停了之 ·健身器材不该“无主” ·不过度开发也是发展 ·非遗传承扶贫值得借鉴 ·我们用心为你点亮远方 ·图文：不该打的招呼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 错保骗保不能一停了之 · 健身器材不该“无主” · 不过度开发也是发展 · 非遗传承扶贫值得借鉴 · 我们用心为你点亮远方 · 图文：不该打的招呼 7 评论 2016.8.26 星期五 健身器材不该“无主” 湖北日报讯 刘冰青



对多数人来说，利用小区里的公共健身器械锻炼，是最直接也是最简单的运动方式。但是，有些小区的健身器材却总是伤病缠身，找物业往往也没有什么用。无奈之下，市民只得向市非紧急救助服务中心12345反映。（8月23日《北京晚报》）

公共健身器械为运动健身带来了便利，但找不到“主人”及投诉难、维修难的状况，并不是一地独有的情况，在全国范围都相当普遍。“残疾”器械不仅成为公共设施的一道伤疤，还给居民带来了一些安全隐患。

不论是在居民小区，还是公园等休闲娱乐场所，都需要明确室外体育健身器材的“一条龙”管理。从建成，维护，再到维修，都需要专人专办，不再只建设不维护，重眼前轻长远，多做一些维护上的“精细活”，让这些“缺胳膊少腿”的健身器械能够重新“焕发青春”，让健身器材的损坏不再成为困扰居民的难题。同时管理部门也应当加强反映机制的建设，让老百姓有更直接的方式联系到相关管理部门，及时解决问题，让好事落定为实事。





