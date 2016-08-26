查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·错保骗保不能一停了之 ·健身器材不该“无主” ·不过度开发也是发展 ·非遗传承扶贫值得借鉴 ·我们用心为你点亮远方 ·图文：不该打的招呼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 错保骗保不能一停了之 · 健身器材不该“无主” · 不过度开发也是发展 · 非遗传承扶贫值得借鉴 · 我们用心为你点亮远方 · 图文：不该打的招呼 7 评论 2016.8.26 星期五 错保骗保不能一停了之 湖北日报讯 殷国安



记者近日从宁夏回族自治区社会救助家庭经济状况核对中心获悉，截至6月底，该中心今年已核对全区城乡低保对象27万多户48万多人，核对率达87%，核查清退不符合享受低保条件1.1万户1.91万人，占核对总人数的3.4%。（8月25日新华社报道）

我国从1997年建立城市低保制度，到2007年建立农村低保制度，已经有效地保障了7400多万人的基本生活，中央财政和地方各级财政去年支出社会救助资金的总量达到1300多亿元。但同时，在低保政策实施和低保管理服务工作中，也发生了一些“关系保”“人情保”“错保”和“骗保”现象。不仅侵占了有限的低保资金，损害了低保制度本身的公平性，而且乱象背后暴露出制度不健全、监管不到位、骗保成本低，甚至出现权力寻租空间等弊病。

正因为如此，国务院于2012年9月份制定下发了《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》。以《意见》为依据，民政部又制定和下发了《最低生活保障审核审批办法(试行)》，来进一步解决存在的“错保”和“关系保”等问题。不过，对清理出来的错保、骗保，如果只是进行了核对和清退，不合理也不合法，不能简单地一停了之，起码要做好两方面的工作。

一是对被骗取的社保资金全额追回。应该看到，这是一个不小的数字。对于骗保、错保的，都必须依法依规处置，不仅必须追回冒领的低保金，同时还要视情况处以罚款。《城市居民最低生活保障条例》第十四条规定：采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取享受城市居民最低生活保障待遇的，由县级人民政府民政部门给予批评教育或者警告，追回其冒领的城市居民最低生活保障款物；情节恶劣的，处冒领金额1倍以上3倍以下的罚款。

二是对相关的责任人追究责任。低保享受的乱象，可以分成这样几种：第一是特权腐败，一些基层干部利用特权，为亲戚朋友谋取私利；第二，把享受低保作为送人情、拉关系的手段，这是对低保资金的违规使用；第三，工作作风不实，被弄虚作假的行为欺骗。要查清错保、骗保发生的具体原因，区别不同情况进行党纪政纪处分，并明确追回责任制。专家呼吁，要健全完善配套制度，形成“应保尽保，应退尽退”的良性进退机制，真正让低保制度回归本位。





