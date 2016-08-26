错保骗保不能一停了之健身器材不该“无主”不过度开发也是发展非遗传承扶贫值得借鉴我们用心为你点亮远方图文：不该打的招呼
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·错保骗保不能一停了之
·健身器材不该“无主”
·不过度开发也是发展
·非遗传承扶贫值得借鉴
·我们用心为你点亮远方
·图文：不该打的招呼
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.26 星期五
错保骗保不能一停了之
    湖北日报讯 殷国安

    记者近日从宁夏回族自治区社会救助家庭经济状况核对中心获悉，截至6月底，该中心今年已核对全区城乡低保对象27万多户48万多人，核对率达87%，核查清退不符合享受低保条件1.1万户1.91万人，占核对总人数的3.4%。（8月25日新华社报道）
    我国从1997年建立城市低保制度，到2007年建立农村低保制度，已经有效地保障了7400多万人的基本生活，中央财政和地方各级财政去年支出社会救助资金的总量达到1300多亿元。但同时，在低保政策实施和低保管理服务工作中，也发生了一些“关系保”“人情保”“错保”和“骗保”现象。不仅侵占了有限的低保资金，损害了低保制度本身的公平性，而且乱象背后暴露出制度不健全、监管不到位、骗保成本低，甚至出现权力寻租空间等弊病。
    正因为如此，国务院于2012年9月份制定下发了《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》。以《意见》为依据，民政部又制定和下发了《最低生活保障审核审批办法(试行)》，来进一步解决存在的“错保”和“关系保”等问题。不过，对清理出来的错保、骗保，如果只是进行了核对和清退，不合理也不合法，不能简单地一停了之，起码要做好两方面的工作。
    一是对被骗取的社保资金全额追回。应该看到，这是一个不小的数字。对于骗保、错保的，都必须依法依规处置，不仅必须追回冒领的低保金，同时还要视情况处以罚款。《城市居民最低生活保障条例》第十四条规定：采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取享受城市居民最低生活保障待遇的，由县级人民政府民政部门给予批评教育或者警告，追回其冒领的城市居民最低生活保障款物；情节恶劣的，处冒领金额1倍以上3倍以下的罚款。
    二是对相关的责任人追究责任。低保享受的乱象，可以分成这样几种：第一是特权腐败，一些基层干部利用特权，为亲戚朋友谋取私利；第二，把享受低保作为送人情、拉关系的手段，这是对低保资金的违规使用；第三，工作作风不实，被弄虚作假的行为欺骗。要查清错保、骗保发生的具体原因，区别不同情况进行党纪政纪处分，并明确追回责任制。专家呼吁，要健全完善配套制度，形成“应保尽保，应退尽退”的良性进退机制，真正让低保制度回归本位。


   
　