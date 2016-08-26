错保骗保不能一停了之健身器材不该“无主”不过度开发也是发展非遗传承扶贫值得借鉴我们用心为你点亮远方图文：不该打的招呼
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·错保骗保不能一停了之
·健身器材不该“无主”
·不过度开发也是发展
·非遗传承扶贫值得借鉴
·我们用心为你点亮远方
·图文：不该打的招呼
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.26 星期五
图文：不该打的招呼
    湖北日报讯 快开学了，为给孩子“选”个好班，一些家长到处托人“打招呼”。有关人士表示，小学分班最关键的原则就是均衡——老师均衡、生源均衡，所以家长的招呼基本都是白打。（8月25日新华网）
    教育分班有自身的原则，何必着急上火打招呼？与其如此，还不如把时间和精力花在帮助孩子科学地进行开学准备上。干什么都要找人“打招呼”，不这样做就不放心，说到底还是一种对规则的不信任。拒绝特权，让社会生活的方方面面都严格按照规则运行，这样的公平需要我们共同建构。 （文/李思辉）


   
　