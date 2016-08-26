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图文：不该打的招呼
7
评论
2016.8.26 星期五
图文：不该打的招呼
湖北日报讯 快开学了，为给孩子“选”个好班，一些家长到处托人“打招呼”。有关人士表示，小学分班最关键的原则就是均衡——老师均衡、生源均衡，所以家长的招呼基本都是白打。（8月25日新华网）
教育分班有自身的原则，何必着急上火打招呼？与其如此，还不如把时间和精力花在帮助孩子科学地进行开学准备上。干什么都要找人“打招呼”，不这样做就不放心，说到底还是一种对规则的不信任。拒绝特权，让社会生活的方方面面都严格按照规则运行，这样的公平需要我们共同建构。 （文/李思辉）