查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·错保骗保不能一停了之 ·健身器材不该“无主” ·不过度开发也是发展 ·非遗传承扶贫值得借鉴 ·我们用心为你点亮远方 ·图文：不该打的招呼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 错保骗保不能一停了之 · 健身器材不该“无主” · 不过度开发也是发展 · 非遗传承扶贫值得借鉴 · 我们用心为你点亮远方 · 图文：不该打的招呼 7 评论 2016.8.26 星期五 图文：不该打的招呼 湖北日报讯 快开学了，为给孩子“选”个好班，一些家长到处托人“打招呼”。有关人士表示，小学分班最关键的原则就是均衡——老师均衡、生源均衡，所以家长的招呼基本都是白打。（8月25日新华网）

教育分班有自身的原则，何必着急上火打招呼？与其如此，还不如把时间和精力花在帮助孩子科学地进行开学准备上。干什么都要找人“打招呼”，不这样做就不放心，说到底还是一种对规则的不信任。拒绝特权，让社会生活的方方面面都严格按照规则运行，这样的公平需要我们共同建构。 （文/李思辉）





