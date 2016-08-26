查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·错保骗保不能一停了之 ·健身器材不该“无主” ·不过度开发也是发展 ·非遗传承扶贫值得借鉴 ·我们用心为你点亮远方 ·图文：不该打的招呼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 错保骗保不能一停了之 · 健身器材不该“无主” · 不过度开发也是发展 · 非遗传承扶贫值得借鉴 · 我们用心为你点亮远方 · 图文：不该打的招呼 7 评论 2016.8.26 星期五 非遗传承扶贫值得借鉴 湖北日报讯 朱永华



在山东临沂薛庄村，以往不起眼的柳编制品，正通过电商销往全国各地，年销售额达到6000多万元。薛庄村有贫困户57户，现在全部与电商精准结合。除了临沂，在菏泽、滨州等地，草柳编同样在文化精准扶贫中发挥作用。（8月24日齐鲁网）。

通过实施非遗传承，将传统手工艺编织与现代电商无缝对接，帮助农村贫困家庭增收，这一举措因地制宜、切实可行。在不少贫困家庭，受到观念、资金、技术、文化知识等多重制约，除了耕地之外，所有的“资产”就是一双手，完全靠输血扶贫，没有造血能力，即使暂时“脱贫”，也注定不可持续。然而在这些偏僻乡村，非物质文化的沉淀往往也十分厚重，将这些非物质文化打捞传承，是扶贫观念上的一种创新，同样也是一项精准的扶贫方式。

作为一种传统的手工艺，薛庄柳编有着非常悠久的历史。别小看这些草柳编织技艺，信手拈来巧手一编，集实用与文化艺术于一身。对于一些农民来说，也就是一把草柳一袋烟的功夫，难怪村民会说一天能编7、8个，还不耽误农活。在外务工的青年看到家乡的特色也能有这么好的市场前景，很多都选择返乡创业。

文化扶贫作为精神脱贫的重要催化剂，在脱贫攻坚战役中的作用不言而喻。针对不同地区、不同乡土文化等特点，因地制宜挖掘适应现代市场、又是农民“看家技艺”的项目，帮助农民凭借手中的传统技艺来增收脱贫，不但具有可持续性，也是对传统的传承和发扬。我国很多地区都有地方特色浓郁的非物质传统文化，虽然某些技艺或产品的实用性已被社会发展所淘汰，但其中蕴含的特色元素并没有被淹没，一旦挖掘出来，依然能受到现代市场的青睐，这就是文化的魅力。以特色文化和乡土技艺来扶贫脱贫，值得学习和借鉴。





