错保骗保不能一停了之健身器材不该“无主”不过度开发也是发展非遗传承扶贫值得借鉴我们用心为你点亮远方图文：不该打的招呼
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·错保骗保不能一停了之
·健身器材不该“无主”
·不过度开发也是发展
·非遗传承扶贫值得借鉴
·我们用心为你点亮远方
·图文：不该打的招呼
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.26 星期五
不过度开发也是发展
    湖北日报讯 本报评论员 李思辉

    记者从武汉市人大常委会获悉，《武汉市基本生态控制线管理条例》将于今年10月1日正式施行，目前该市已清理出基本生态控制线范围内1500多个既有项目。（本报昨日报道）
    基本生态控制线，是城市的生态文明底线。城市开发和拓展的滚滚车轮到这里必须刹车，山水林田湖等“生态家底”必须坚决守住。严格保护基本生态控制线，就是在保护城市生态要素、确保城市生态安全，就是让城市永葆它应有的那份绿色，不至于淹没于冰冷的钢筋水泥堆中。
    划定基本生态控制线，限制甚至禁止开发，难免会对一些项目和投资造成影响。武汉市有关负责人也坦言，曾有占地百亩、技术含量很高的企业来汉投资，但因为部分用地在生态底线区内，所以被断然拒绝。而目前，该市又清理出基本生态控制线范围内1500多个既有项目。在经济下行压力较大的时期，拒绝可以带来可观收益的企业，把数以千计的项目清理出去，这意味着取舍，意味着担当，也意味着清醒。
    经过三十多年的快速发展，我们积累下的生态环境问题不断显现。比如，江河水系、地下水污染和饮用水安全问题屡出，部分地区土壤污染严重，大范围长时间的雾霾天气不断出现等等。民众迫切渴望干净的水、清新的空气、安全的食品、优良的环境。老百姓过去“盼温饱”现在“盼环保”，过去“求生存”现在“求生态”。可见，环境问题已经成了重要的民生问题、发展问题，拖不起、等不得。
    以往，一些地方、一些领导干部也在强调环保，也曾为了环保而放弃一些项目，可一旦遇到规模体量比较大，能带来可观就业岗位和利税的项目，就有些犹豫了。即便最终放弃，也往往有种无奈感、“遗憾感”。因此，常能听到一些领导干部发出“为了生态放弃发展”之类的感叹。这种“艰难”和犹豫，说到底还是对生态环境保护的认识不够。殊不知，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。
    习近平总书记日前在青海考察三江源地区后指出：“限制或禁止开发，不是妨碍发展，恰恰是有利于发展。”事实的确如此，限制或禁止开发，本身就是发展。这是因为，限制或禁止开发，保护的是绿水青山，而绿水青山就是金山银山，就是我们长远发展的最大资本和潜力。历史和事实证明，盲目开发和破坏式的“发展”越少越好，最少的过度开发就是最多的保护。
    站在这样的视野去看，武汉立法保护基本生态控制线，不仅明确生态底线区的范围，还明确规定非依法定条件和程序，不得调整基本生态控制线，实在是一种应然之举。这就是把科学认识上升为法律意志，形成不能任凭个人拍脑袋改变的铁律。期待法律的刚性加上认识的清晰，把生态文明的精神底座垫得更高。


 
　