查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·错保骗保不能一停了之 ·健身器材不该“无主” ·不过度开发也是发展 ·非遗传承扶贫值得借鉴 ·我们用心为你点亮远方 ·图文：不该打的招呼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 错保骗保不能一停了之 · 健身器材不该“无主” · 不过度开发也是发展 · 非遗传承扶贫值得借鉴 · 我们用心为你点亮远方 · 图文：不该打的招呼 7 评论 2016.8.26 星期五 不过度开发也是发展 湖北日报讯 本报评论员 李思辉



记者从武汉市人大常委会获悉，《武汉市基本生态控制线管理条例》将于今年10月1日正式施行，目前该市已清理出基本生态控制线范围内1500多个既有项目。（本报昨日报道）

基本生态控制线，是城市的生态文明底线。城市开发和拓展的滚滚车轮到这里必须刹车，山水林田湖等“生态家底”必须坚决守住。严格保护基本生态控制线，就是在保护城市生态要素、确保城市生态安全，就是让城市永葆它应有的那份绿色，不至于淹没于冰冷的钢筋水泥堆中。

划定基本生态控制线，限制甚至禁止开发，难免会对一些项目和投资造成影响。武汉市有关负责人也坦言，曾有占地百亩、技术含量很高的企业来汉投资，但因为部分用地在生态底线区内，所以被断然拒绝。而目前，该市又清理出基本生态控制线范围内1500多个既有项目。在经济下行压力较大的时期，拒绝可以带来可观收益的企业，把数以千计的项目清理出去，这意味着取舍，意味着担当，也意味着清醒。

经过三十多年的快速发展，我们积累下的生态环境问题不断显现。比如，江河水系、地下水污染和饮用水安全问题屡出，部分地区土壤污染严重，大范围长时间的雾霾天气不断出现等等。民众迫切渴望干净的水、清新的空气、安全的食品、优良的环境。老百姓过去“盼温饱”现在“盼环保”，过去“求生存”现在“求生态”。可见，环境问题已经成了重要的民生问题、发展问题，拖不起、等不得。

以往，一些地方、一些领导干部也在强调环保，也曾为了环保而放弃一些项目，可一旦遇到规模体量比较大，能带来可观就业岗位和利税的项目，就有些犹豫了。即便最终放弃，也往往有种无奈感、“遗憾感”。因此，常能听到一些领导干部发出“为了生态放弃发展”之类的感叹。这种“艰难”和犹豫，说到底还是对生态环境保护的认识不够。殊不知，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。

习近平总书记日前在青海考察三江源地区后指出：“限制或禁止开发，不是妨碍发展，恰恰是有利于发展。”事实的确如此，限制或禁止开发，本身就是发展。这是因为，限制或禁止开发，保护的是绿水青山，而绿水青山就是金山银山，就是我们长远发展的最大资本和潜力。历史和事实证明，盲目开发和破坏式的“发展”越少越好，最少的过度开发就是最多的保护。

站在这样的视野去看，武汉立法保护基本生态控制线，不仅明确生态底线区的范围，还明确规定非依法定条件和程序，不得调整基本生态控制线，实在是一种应然之举。这就是把科学认识上升为法律意志，形成不能任凭个人拍脑袋改变的铁律。期待法律的刚性加上认识的清晰，把生态文明的精神底座垫得更高。





