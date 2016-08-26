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| 第6版 国际新闻
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|·哥两派达成全面和平协议
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|化半世纪干戈为玉帛
|哥两派达成全面和平协议
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湖北日报讯 据新华社电 经过4年艰苦谈判,哥伦比亚政府与该国最大反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”24日在古巴首都哈瓦那宣布达成最终全面和平协议,结束长达半个多世纪的武装冲突。
根据协议,哥伦比亚政府将实行土地改革,重新调整反毒战略,允许“哥伦比亚革命武装力量”成为合法政党,保护被遣散武装人员和左翼活动人士;“哥伦比亚革命武装力量”同意在联合国监督下进行为期半年的遣散进程,其成员将在国内数个“安全区”上缴武器。
哥伦比亚总统桑托斯在协议达成后对全国发表的讲话中说:“今天标志着痛苦的结束,这个国家的希望变成了现实。我们达成了最终的、完全的、确定的协议,结束与‘哥伦比亚革命武装力量’的战争。”“哥伦比亚革命武装力量”谈判特使伊万·马克思说:“我们完成了最美妙的一场战役,为和平奠定基础。”
哥伦比亚定于10月2日就是否接受协议内容举行公投。协议只有在公投通过后方可生效。
自上世纪60年代以来,“哥伦比亚革命武装力量”与政府军的武装冲突造成逾22万人死亡,数百万人流离失所。2012年,在以古巴和挪威作为担保国、以委内瑞拉和智利作为观察国的斡旋框架下,双方开始在哈瓦那进行和谈。今年6月23日,双方签署最终停火协议。
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