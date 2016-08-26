亚欧同一天发生6级以上地震图文：土耳其越境打击IS　叙利亚谴责侵犯主权图文：充分发挥江汉运河通航效益作用意大利、缅甸地震有关联吗我国首条至阿富汗货运班列出发哥两派达成全面和平协议俄举行突击战备检查和演练
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 第6版 国际新闻
·亚欧同一天发生6级以上地震
·图文：土耳其越境打击IS　叙利亚谴责侵犯主权
·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用
·意大利、缅甸地震有关联吗
·我国首条至阿富汗货运班列出发
·哥两派达成全面和平协议
·俄举行突击战备检查和演练
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6 国际新闻 2016.8.26 星期五
化半世纪干戈为玉帛
哥两派达成全面和平协议
    湖北日报讯 据新华社电 经过4年艰苦谈判,哥伦比亚政府与该国最大反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”24日在古巴首都哈瓦那宣布达成最终全面和平协议,结束长达半个多世纪的武装冲突。
    根据协议,哥伦比亚政府将实行土地改革,重新调整反毒战略,允许“哥伦比亚革命武装力量”成为合法政党,保护被遣散武装人员和左翼活动人士;“哥伦比亚革命武装力量”同意在联合国监督下进行为期半年的遣散进程,其成员将在国内数个“安全区”上缴武器。
    哥伦比亚总统桑托斯在协议达成后对全国发表的讲话中说:“今天标志着痛苦的结束,这个国家的希望变成了现实。我们达成了最终的、完全的、确定的协议,结束与‘哥伦比亚革命武装力量’的战争。”“哥伦比亚革命武装力量”谈判特使伊万·马克思说:“我们完成了最美妙的一场战役,为和平奠定基础。”
    哥伦比亚定于10月2日就是否接受协议内容举行公投。协议只有在公投通过后方可生效。
    自上世纪60年代以来,“哥伦比亚革命武装力量”与政府军的武装冲突造成逾22万人死亡,数百万人流离失所。2012年,在以古巴和挪威作为担保国、以委内瑞拉和智利作为观察国的斡旋框架下,双方开始在哈瓦那进行和谈。今年6月23日,双方签署最终停火协议。


   
　