查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 国际新闻 ·亚欧同一天发生6级以上地震 ·图文：土耳其越境打击IS 叙利亚谴责侵犯主权 ·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用 ·意大利、缅甸地震有关联吗 ·我国首条至阿富汗货运班列出发 ·哥两派达成全面和平协议 ·俄举行突击战备检查和演练 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 亚欧同一天发生6级以上地震 · 图文：土耳其越境打击IS 叙利 · 图文：充分发挥江汉运河通航效益 · 意大利、缅甸地震有关联吗 · 我国首条至阿富汗货运班列出发 · 哥两派达成全面和平协议 · 俄举行突击战备检查和演练 6 国际新闻 2016.8.26 星期五 化半世纪干戈为玉帛 哥两派达成全面和平协议 湖北日报讯 据新华社电 经过4年艰苦谈判,哥伦比亚政府与该国最大反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”24日在古巴首都哈瓦那宣布达成最终全面和平协议,结束长达半个多世纪的武装冲突。

根据协议,哥伦比亚政府将实行土地改革,重新调整反毒战略,允许“哥伦比亚革命武装力量”成为合法政党,保护被遣散武装人员和左翼活动人士;“哥伦比亚革命武装力量”同意在联合国监督下进行为期半年的遣散进程,其成员将在国内数个“安全区”上缴武器。

哥伦比亚总统桑托斯在协议达成后对全国发表的讲话中说:“今天标志着痛苦的结束,这个国家的希望变成了现实。我们达成了最终的、完全的、确定的协议,结束与‘哥伦比亚革命武装力量’的战争。”“哥伦比亚革命武装力量”谈判特使伊万·马克思说:“我们完成了最美妙的一场战役,为和平奠定基础。”

哥伦比亚定于10月2日就是否接受协议内容举行公投。协议只有在公投通过后方可生效。

自上世纪60年代以来,“哥伦比亚革命武装力量”与政府军的武装冲突造成逾22万人死亡,数百万人流离失所。2012年,在以古巴和挪威作为担保国、以委内瑞拉和智利作为观察国的斡旋框架下,双方开始在哈瓦那进行和谈。今年6月23日,双方签署最终停火协议。





