查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 国际新闻 ·亚欧同一天发生6级以上地震 ·图文：土耳其越境打击IS 叙利亚谴责侵犯主权 ·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用 ·意大利、缅甸地震有关联吗 ·我国首条至阿富汗货运班列出发 ·哥两派达成全面和平协议 ·俄举行突击战备检查和演练 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 亚欧同一天发生6级以上地震 · 图文：土耳其越境打击IS 叙利 · 图文：充分发挥江汉运河通航效益 · 意大利、缅甸地震有关联吗 · 我国首条至阿富汗货运班列出发 · 哥两派达成全面和平协议 · 俄举行突击战备检查和演练 6 国际新闻 2016.8.26 星期五 “一带一路”战略在南亚落子 我国首条至阿富汗货运班列出发 湖北日报讯 据新华社电 25日16时，我国首条目的地至阿富汗的“中亚班列”在南京海关监管下，自江苏南通发车开出。班列从南通火车东站装车发运，自新疆阿拉山口出境后，途经哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦，最终进入阿富汗重要的进出口岸和货运重镇——海拉顿。

中亚班列计划每月开展两趟次进出口双向国际贸易,每月不少于90个标箱,旅程约15天。专列返程以海运模式,将阿富汗等地优势资源进口运抵南通,从而逐步形成一个铁路、海运联运的完整物流网。

据悉，该班列是我国“一带一路”战略在南亚地区首个落实项目，将促进中国与阿富汗的贸易联系，是共赢之举。





