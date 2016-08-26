亚欧同一天发生6级以上地震图文：土耳其越境打击IS　叙利亚谴责侵犯主权图文：充分发挥江汉运河通航效益作用意大利、缅甸地震有关联吗我国首条至阿富汗货运班列出发哥两派达成全面和平协议俄举行突击战备检查和演练
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 第6版 国际新闻
·亚欧同一天发生6级以上地震
·图文：土耳其越境打击IS　叙利亚谴责侵犯主权
·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用
·意大利、缅甸地震有关联吗
·我国首条至阿富汗货运班列出发
·哥两派达成全面和平协议
·俄举行突击战备检查和演练
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6 国际新闻 2016.8.26 星期五
“一带一路”战略在南亚落子
我国首条至阿富汗货运班列出发
    湖北日报讯 据新华社电 25日16时，我国首条目的地至阿富汗的“中亚班列”在南京海关监管下，自江苏南通发车开出。班列从南通火车东站装车发运，自新疆阿拉山口出境后，途经哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦，最终进入阿富汗重要的进出口岸和货运重镇——海拉顿。
    中亚班列计划每月开展两趟次进出口双向国际贸易,每月不少于90个标箱,旅程约15天。专列返程以海运模式,将阿富汗等地优势资源进口运抵南通,从而逐步形成一个铁路、海运联运的完整物流网。
    据悉，该班列是我国“一带一路”战略在南亚地区首个落实项目，将促进中国与阿富汗的贸易联系，是共赢之举。


   
　