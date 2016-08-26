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第6版 国际新闻
·亚欧同一天发生6级以上地震
·图文：土耳其越境打击IS 叙利亚谴责侵犯主权
·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用
·意大利、缅甸地震有关联吗
·我国首条至阿富汗货运班列出发
·哥两派达成全面和平协议
·俄举行突击战备检查和演练
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意大利、缅甸地震有关联吗
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我国首条至阿富汗货运班列出发
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哥两派达成全面和平协议
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俄举行突击战备检查和演练
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国际新闻
2016.8.26 星期五
“一带一路”战略在南亚落子
我国首条至阿富汗货运班列出发
湖北日报讯 据新华社电 25日16时，我国首条目的地至阿富汗的“中亚班列”在南京海关监管下，自江苏南通发车开出。班列从南通火车东站装车发运，自新疆阿拉山口出境后，途经哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦，最终进入阿富汗重要的进出口岸和货运重镇——海拉顿。
中亚班列计划每月开展两趟次进出口双向国际贸易,每月不少于90个标箱,旅程约15天。专列返程以海运模式,将阿富汗等地优势资源进口运抵南通,从而逐步形成一个铁路、海运联运的完整物流网。
据悉，该班列是我国“一带一路”战略在南亚地区首个落实项目，将促进中国与阿富汗的贸易联系，是共赢之举。