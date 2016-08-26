查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 国际新闻 ·亚欧同一天发生6级以上地震 ·图文：土耳其越境打击IS 叙利亚谴责侵犯主权 ·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用 ·意大利、缅甸地震有关联吗 ·我国首条至阿富汗货运班列出发 ·哥两派达成全面和平协议 ·俄举行突击战备检查和演练 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 亚欧同一天发生6级以上地震 · 图文：土耳其越境打击IS 叙利 · 图文：充分发挥江汉运河通航效益 · 意大利、缅甸地震有关联吗 · 我国首条至阿富汗货运班列出发 · 哥两派达成全面和平协议 · 俄举行突击战备检查和演练 6 国际新闻 2016.8.26 星期五 意大利、缅甸地震有关联吗 湖北日报讯 意大利和缅甸24日接连发生6级以上地震,间隔仅为数小时,均造成人员伤亡。震中所在位置相隔甚远、发生时间又如此接近的两次地震究竟是否有关联?

美国地质勘探局地球物理学家贝利尼认为,在地理上相隔如此远的地方在同一天接连发生6级以上地震实属罕见。但他否认这两次地震存在关联,认为只是“偶然”发生在同一天。每年,地球会发生百余次6级以上地震,平均每周约发生两次。

美国哥伦比亚大学地球物理专家斯特克勒说,一个区域的地震要引发另一个区域的地震,则两地相距最多不超过400公里,而且强度要足够大。而缅甸和意大利发生地震的区域相距约8000公里,地震强度也不够大。

研究者认为,两地唯一的共性就是同属于地质构造活跃地带,地震多发。意大利所在的亚平宁半岛由于欧亚大陆板块和非洲板块碰撞而造成地震频发。过去30年间,意大利发生过近10次5到6级的地震。意大利历史上最严重的地震则发生在1908年12月28日,西西里岛默西拿海峡发生7.5级地震并引发海啸,造成约10万人死亡。

而位于欧亚地震带上的缅甸发生地震的频率比意大利更高。就在今年4月,缅甸西北部也同样发生过一次6.8级地震。

尽管此次缅甸地震比意大利震级更强,意大利地震却造成了更大的人员伤亡。据意大利民事保护部门25日最新统计,意中部地区24日地震遇难人数已升至247人。缅甸地震则造成3人遇难。究其原因,是因为意大利地震属于极浅层地震。美国地质勘探局数据显示,此次地震震源深度只有约10公里,因此震动破坏威力巨大。而缅甸地震的震源深度距地表84公里,破坏力较小。

斯特克勒还认为,由于意大利震区的建筑多数建在平顶的山地上,更易受地震影响。震区的很多建筑都是石砌的老房子,抗震能力不强。此外,地震发生时,多数居民仍在睡梦中,难以有足够时间逃离。





