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 第6版 国际新闻
·亚欧同一天发生6级以上地震
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湖北日报电子版
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6 国际新闻 2016.8.26 星期五
不忘初心 履职尽责
图文：充分发挥江汉运河通航效益作用
湖北省江汉运河航道管理处处长、党委书记 邵爱军
    湖北日报讯 图为：江汉运河航道出口段
    图为：货船通过江汉运河龙洲垸船闸

    不忘初心 激情奋进

    江汉运河航道，建设期名为引江济汉通航工程，是交通运输部规划的20条全国内河航运主通道之一，是利用南水北调引江济汉引水渠道，同步实施通航设施建设，沟通长江和汉江航运，促进地方经济社会发展的捷径航线，为限制性Ⅲ级航道，通航1000吨级货船和一顶二单排双列1000吨级船队。进口位于荆州市龙洲垸，途经荆门市沙洋县，在潜江市高石碑镇汇入汉江，全长67.22公里。2009年11月开工，2014年9月26日正式通航。
    在省交通运输厅正确领导下，省江汉运河航道管理处按照“四个全面”总要求，紧扣全省交通“当好发展先行官，建成祖国立交桥”总目标，以“两学一做”“三抓一促”活动为推进，切实履职尽责，适应经济新常态，奋发勇为，克难攻坚，有效落实和完成省交通运输厅党组各项部署，确保了全线航道畅通，船闸运行安全，船闸安全通航率100%，无水上交通安全责任事故，无违法违纪案件发生，发展态势良好。
    通航以来至今年8月18日，安全运行692天，累计通航船舶4263艘次，船舶总吨250.33万吨，货物130.27万吨，货物种类38种，效益初现，江汉运河“畅通、快捷”的航运优势正转化为“和谐、惠民”的交通品牌。
    主要工作特点：
    一是突出通航效益第一要务，创新机制增活力。结合履职尽责督促检查工作，全处在开展江汉运河辐射区域运量需求及效益研究的基础上，深入江汉运河和汉江沿线交通、港航、物流单位部门调查研究，走访货主、船东，主动听取意见建议，不断改进工作。结合江汉运河船舶运输组织模式创新、通航管理方式创新，改革调度程序，实行全线“一次申报、统一调度、联合运行、分闸实施”，并将服务窗口前移，服务惠民，取得很好效果，促进了江汉运河通航量呈加速度增长。
    二是落实航道管理第一责任，规范执法保畅通。以加强纪律、严格执法、优质服务、树立形象为重点，开展基层单位“三基三化”建设，促进依法行政，落实执法和管理养护常态化，保障了全线航道正常通航，保证了全线航道及航道设施完好。结合全线航道管理现代化，积极推进江汉运河航道智能调度系统建设，启动以信息化为依托的江汉运河航道管理体系建设，努力打造江汉运河电子巡航示范区。
    三是筑牢安全管理第一防线，群防群治保平安。落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，健全全处安全责任制度、安全管理体系和应急救援体系，切实落实安全职责。牢固树立隐患就是事故的理念，以航道船闸运行安全、船闸水工建筑物安全、航道船闸防洪安全、船闸操控人员自身行为安全为重点，突出源头管控，确保了船闸、航道安全。深入开展“安全生产宣传月”活动，营造“人人关注安全，人人关爱生命”的氛围。在入汛以来的防大汛、抗大洪、救大灾的深刻考验中，齐心协力，靠前战斗，科学迎战，精准应战，全线防汛安全、无灾情险情，汛期通航量持续上扬。
    四是坚持质优量足第一标准，完善设施促发展。以保障工作为中心，以规范行为为重点，坚持“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”，做到应采尽采、质优量足，全部实现“零投诉”。通过政府采购的实施，航道管理、船闸管理、站房建设设施进一步配套，保证了全处各方面工作的正常进行。
    五是强化廉政勤政第一自觉，预警防控聚心力。以“两学一做”教育活动为推进，以“主题党日+”为载体，强化党委主体责任和纪委监督责任，航道延伸到哪，廉政建设就跟进到哪，同步健全重点岗位、关键环节监管体系，预警防控，促进了江汉运河“廉政阳光和谐”品牌提档升级。严格财务法规纪律，注重内部审计管理，规范预算执行，加强资金监管、检查，确保了资金运行安全、财务安全。加强民主集中制，落实“三严三实”，做到令行禁止。加强政治纪律、政治规矩，提高执行力，促进了各方面工作打开新局面。
    六是培育和谐惠民第一品牌，情满运河树形象。将履职尽责督促检查与“两学一做”“三抓一促”活动结合，以龙洲垸船闸管理所为重点，开展文明示范窗口创建；以彭长征创新工作室为平台，开展江汉运河航道管理品牌建设。加强精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观和集体荣誉感，激励干部职工主动担当，主动作为，堂堂正正做人、干干净净做事，谱写江汉运河航道管理现代化的新篇章。

    履职尽责 善作善成

    江汉运河作为新中国第一条运河，沟通长江中游和汉江中游航运，不仅缩短船舶绕道武汉的水运里程680公里，而且形成一条环绕江汉平原、内连武汉城市圈的810公里千吨级高等级航道圈，对服务长江经济带建设，加快沿线经济发展具有重要的基础性、加速器作用。
    结合切实履行江汉运河通航管理职能，全处要坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，进一步深化和谐共建，推进江汉运河生态文明和数字化航道建设，激发江汉运河生机活力，全面提高江汉运河质量效益。
    一是全面深化“两学一做”“三抓一促”活动，促进履职尽责。丰富“两学一做”“三抓一促”活动内容，强筋壮骨。按照省交通运输厅党组部署，坚持一个党支部就是一个家，结合创建红旗党支部、党员示范岗等活动，进一步激发党员干部先锋意识和模范带头作用，引领党员立足岗位，主动对标。
    二是依法深化航道管理养护，确保航道畅通。严格按照省交通运输厅赋予的职责，加强巡航，依法管理。以进出口引航道疏浚工程为重点，进一步改善通航条件。加大航道附属设施维护，不断提高管理养护水平。
    三是切实深化安全责任全程管理，确保运行安全。强化安全管理警报意识、红线思想，居安思危，加强安全生产管理和安全运行监督，切实做好隐患排查和整改工作。统筹落实各项防范预案，确保船闸、航道畅通，安全无事故。进一步做好防汛工作，确保安全。
    四是着重深化维护维修日常管理，推进设施配套。加强设备武装，在做好一般维护维修的同时，推进船闸管理、航道管理设施提档升级。重点做好每季度航闸检查，预防为主，尽早发现故障、消除故障；以船闸运行状况、日常保养记录为重点，进一步强化日常养护的检查考核。
    五是大力深化通航管理和推介，增强效益作用。进一步统筹做好过闸船舶的联合调度指挥，保证船闸运行有序。认真做好运河航道防污染工作，确保航道洁净。加强货主、船公司联系，加大力度宣传江汉运河，提高江汉运河航道影响力，更好地发挥江汉运河通航效益作用。
    六是扎实深化预算执行，保证运行需要。全面贯彻执行预算管理，按照预算制度规定，科学理财，勤俭节约，满足运行管理需要。加强资金监管、检查，规范行为，严格程序，确保资金运行安全、财务安全。
    七是精准深化落实“两个责任”，进一步加强党风廉政建设。坚持把党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实、同考核。全面加强预警防控，源头治腐，创先争优，为江汉运河航道科学发展提供有力保障。坚持“一岗双责、守土有责”，严格自律作表率，决不允许有例外，确保廉洁。
    八是贯彻落实五大发展理念，深化江汉运河协调发展。结合江汉运河航道协调发展，积极整合管理资源，增强江汉运河凝聚力、吸引力；结合推进江汉运河生态文化旅游带建设，将沿线回旋水域作为港口开发，向前推进；结合江汉运河生态文化旅游带建设，绿化站场，美化环境。
    九是以人为本，严格要求、关心爱护干部职工。关心干部职工工作、学习、生活，抓好干部职工成长培养。加强培训教育和岗位练兵，做好专业技术职称聘任，真正让干部职工有干头、有盼头。
    江汉运河航道事业任重道远、时不我待。省江河航道管理处干部职工将全力以赴，克难攻坚，一战到底，勇往直前，确保江汉运河航道事业“十三五”精彩开局，为全省交通运输事业做出新贡献！


   
　