查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 国际新闻 ·亚欧同一天发生6级以上地震 ·图文：土耳其越境打击IS 叙利亚谴责侵犯主权 ·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用 ·意大利、缅甸地震有关联吗 ·我国首条至阿富汗货运班列出发 ·哥两派达成全面和平协议 ·俄举行突击战备检查和演练 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 亚欧同一天发生6级以上地震 · 图文：土耳其越境打击IS 叙利 · 图文：充分发挥江汉运河通航效益 · 意大利、缅甸地震有关联吗 · 我国首条至阿富汗货运班列出发 · 哥两派达成全面和平协议 · 俄举行突击战备检查和演练 6 国际新闻 2016.8.26 星期五 图文：土耳其越境打击IS 叙利亚谴责侵犯主权 湖北日报讯 图为：这是24日拍摄的遭受土耳其军方空袭的土叙边境村庄杰拉卜卢斯。（新华社发）



在美军空袭的掩护下，土耳其坦克24日首次越境进入叙利亚，对盘踞在土叙边境的极端组织进行打击。叙利亚指责土耳其侵犯了叙利亚的领土主权。

此次代号为“幼发拉底盾牌”的军事行动于24日凌晨4时开始，土耳其军队炮击了盘踞在叙利亚北部边境城镇杰拉卜卢斯的极端组织目标，美军和土耳其军队出动战机实施空袭。在空中火力掩护下，土耳其特种部队和多辆坦克越过土叙边境，与土耳其支持的叙利亚反政府武装并肩作战，从极端组织手中夺取了杰拉卜卢斯的控制权。

25日，又有多辆土耳其坦克进入叙利亚境内，一名土耳其官员说，目前叙利亚境内已有至少20辆土耳其坦克，土方将视情况决定是否增派更多军力。

对于土耳其的越境行动，叙利亚外交部发表声明，指责其侵犯叙利亚主权。叙利亚观察人士认为，土耳其此次越境军事行动的首要目的并非是打击极端组织，而是要阻止叙利亚北部的库尔德武装在从极端组织手中收复北部重镇曼比季后进一步扩大其势力范围。

俄罗斯外交部24日发表声明，对土耳其军事行动表示担忧。

正在土耳其访问的美国副总统拜登对土耳其的军事行动表示支持，“我们认为，土耳其的边境必须由土耳其自己完全控制，而不是盘踞着其他组织。”

另悉，拜登24日到访土耳其，先后会见土总理耶尔德勒姆和总统埃尔多安。土方敦促美方加快引渡被土方指认图谋推翻现政权的土宗教人士居伦。

拜登强调，美国绝对无意保护盟友的敌人，但是引渡居伦必须以证据确凿充分、法律程序完备为前提。

（综合新华社电、央视网）





