查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 国际新闻 ·亚欧同一天发生6级以上地震 ·图文：土耳其越境打击IS 叙利亚谴责侵犯主权 ·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用 ·意大利、缅甸地震有关联吗 ·我国首条至阿富汗货运班列出发 ·哥两派达成全面和平协议 ·俄举行突击战备检查和演练 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 亚欧同一天发生6级以上地震 · 图文：土耳其越境打击IS 叙利 · 图文：充分发挥江汉运河通航效益 · 意大利、缅甸地震有关联吗 · 我国首条至阿富汗货运班列出发 · 哥两派达成全面和平协议 · 俄举行突击战备检查和演练 6 国际新闻 2016.8.26 星期五 亚欧同一天发生6级以上地震 尚无中国公民在地震中伤亡报告 湖北日报讯 据意大利民事保护部门25日最新统计,意中部地区24日地震遇难人数已升至247人。

当地时间24日3时36分（北京时间24日9时36分）许,意大利中部拉齐奥大区列蒂省发生6.0级地震。大约一小时后,邻近地区又发生5.4级地震。此外,罗马、那不勒斯等地也记录有地震发生。

现有700多名专业人员在震中区域参加救援。意大利各地救援组织及设备正在陆续向灾区集结。

缅甸政府25日说,截至当天下午,缅甸中部前一天发生的6.8级地震已造成3人死亡、2人受伤,数百座佛塔受损。

缅甸政府证实,地震造成马圭省3人死亡、1人受伤,在曼德勒省旅游胜地蒲甘-良乌地区,1名西班牙游客受轻伤。

缅甸气象和水文局24日说,当天17时4分缅中部地区发生6.8级地震。印度、孟加拉国也有震感。

目前尚无中国公民在两处地震中伤亡情况报告。

中国外交部发言人陆慷25日表示,中方高度关注意大利地震灾情,愿向意方提供力所能及的支持与帮助。中方领导人已向意领导人致慰问电。

陆慷在例行记者会上表示,缅甸是中国的友好近邻,中方对缅甸地震造成人员伤亡和财产损失表示同情和慰问,愿根据灾情发展和缅方需求提供必要协助。





