亚欧同一天发生6级以上地震图文：土耳其越境打击IS　叙利亚谴责侵犯主权图文：充分发挥江汉运河通航效益作用意大利、缅甸地震有关联吗我国首条至阿富汗货运班列出发哥两派达成全面和平协议俄举行突击战备检查和演练
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第6版 国际新闻
·亚欧同一天发生6级以上地震
·图文：土耳其越境打击IS　叙利亚谴责侵犯主权
·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用
·意大利、缅甸地震有关联吗
·我国首条至阿富汗货运班列出发
·哥两派达成全面和平协议
·俄举行突击战备检查和演练
湖北日报电子版
----  
 
6 国际新闻 2016.8.26 星期五
亚欧同一天发生6级以上地震
尚无中国公民在地震中伤亡报告
    湖北日报讯 据意大利民事保护部门25日最新统计,意中部地区24日地震遇难人数已升至247人。
    当地时间24日3时36分（北京时间24日9时36分）许,意大利中部拉齐奥大区列蒂省发生6.0级地震。大约一小时后,邻近地区又发生5.4级地震。此外,罗马、那不勒斯等地也记录有地震发生。
    现有700多名专业人员在震中区域参加救援。意大利各地救援组织及设备正在陆续向灾区集结。
    缅甸政府25日说,截至当天下午,缅甸中部前一天发生的6.8级地震已造成3人死亡、2人受伤,数百座佛塔受损。
    缅甸政府证实,地震造成马圭省3人死亡、1人受伤,在曼德勒省旅游胜地蒲甘-良乌地区,1名西班牙游客受轻伤。
    缅甸气象和水文局24日说,当天17时4分缅中部地区发生6.8级地震。印度、孟加拉国也有震感。
    目前尚无中国公民在两处地震中伤亡情况报告。
    中国外交部发言人陆慷25日表示,中方高度关注意大利地震灾情,愿向意方提供力所能及的支持与帮助。中方领导人已向意领导人致慰问电。
    陆慷在例行记者会上表示,缅甸是中国的友好近邻,中方对缅甸地震造成人员伤亡和财产损失表示同情和慰问,愿根据灾情发展和缅方需求提供必要协助。


 
　