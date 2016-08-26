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| 第6版 国际新闻
|·亚欧同一天发生6级以上地震
|·图文：土耳其越境打击IS 叙利亚谴责侵犯主权
|·图文：充分发挥江汉运河通航效益作用
|·意大利、缅甸地震有关联吗
|·我国首条至阿富汗货运班列出发
|·哥两派达成全面和平协议
|·俄举行突击战备检查和演练
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|亚欧同一天发生6级以上地震
|尚无中国公民在地震中伤亡报告
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湖北日报讯 据意大利民事保护部门25日最新统计,意中部地区24日地震遇难人数已升至247人。
当地时间24日3时36分（北京时间24日9时36分）许,意大利中部拉齐奥大区列蒂省发生6.0级地震。大约一小时后,邻近地区又发生5.4级地震。此外,罗马、那不勒斯等地也记录有地震发生。
现有700多名专业人员在震中区域参加救援。意大利各地救援组织及设备正在陆续向灾区集结。
缅甸政府25日说,截至当天下午,缅甸中部前一天发生的6.8级地震已造成3人死亡、2人受伤,数百座佛塔受损。
缅甸政府证实,地震造成马圭省3人死亡、1人受伤,在曼德勒省旅游胜地蒲甘-良乌地区,1名西班牙游客受轻伤。
缅甸气象和水文局24日说,当天17时4分缅中部地区发生6.8级地震。印度、孟加拉国也有震感。
目前尚无中国公民在两处地震中伤亡情况报告。
中国外交部发言人陆慷25日表示,中方高度关注意大利地震灾情,愿向意方提供力所能及的支持与帮助。中方领导人已向意领导人致慰问电。
陆慷在例行记者会上表示,缅甸是中国的友好近邻,中方对缅甸地震造成人员伤亡和财产损失表示同情和慰问,愿根据灾情发展和缅方需求提供必要协助。
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