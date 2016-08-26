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集中整治5A、4A级景区
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全国学生资助资金突破1500亿
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仇和受贿案一审开庭
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国内新闻
2016.8.26 星期五
仇和受贿案一审开庭
湖北日报讯 据新华社电 贵州省贵阳市中级人民法院25日一审公开开庭审理了云南省委原副书记仇和受贿一案。
贵州省贵阳市人民检察院起诉指控：2008年至2015年，被告人仇和利用担任中共云南省委常委、昆明市委书记、云南省委副书记等职务上的便利及职权和地位形成的便利条件，为他人在项目推进、银行贷款、工作调整等事项上提供帮助，非法收受、索取刘卫高等13人财物，共计折合人民币2433万余元。
庭审中，公诉机关出示了相关证据，仇和及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，仇和还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。