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 第5版 国内新闻
·增加“中国制造”有效供给
·图文：我国“双创”发展迎来黄金期
·图文：高分三号公布首批微波遥感影像图
·G20杭州峰会期待“中国方案”
·中方：合作共赢上多做“加法”
·中医药工作建立部际联席会议制
·集中整治5A、4A级景区
·全国学生资助资金突破1500亿元
·仇和受贿案一审开庭
湖北日报电子版
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5 国内新闻 2016.8.26 星期五
全国学生资助资金突破1500亿元
    湖北日报讯 据新华社电 记者25日从教育部获悉，2015年我国学生资助资金继续保持增长势头，首次突破1500亿元，增长近10%;免费教科书、营养膳食补助等资金达到450亿元。
    据介绍，2015年，全国累计资助学前教育、义务教育、中职学校、普通高中和普通高校学生(幼儿)8433.311万人次(不包括义务教育免费教科书和营养膳食补助)，与上年基本持平;累计资助金额1560.25亿元，比上年增加138.97亿元，增幅9.78%。自2007年我国着力构建国家学生资助政策体系以来，资助资金连续九年保持高速增长。
    全国学生资助管理中心主任田祖荫说:“在不断完善的基础上，我国学生资助政策体系在制度上实现了所有学段全覆盖，实现了公办与民办学校全覆盖，实现了家庭经济困难学生全覆盖。”


   
　