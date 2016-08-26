查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 国内新闻 ·增加“中国制造”有效供给 ·图文：我国“双创”发展迎来黄金期 ·图文：高分三号公布首批微波遥感影像图 ·G20杭州峰会期待“中国方案” ·中方：合作共赢上多做“加法” ·中医药工作建立部际联席会议制 ·集中整治5A、4A级景区 ·全国学生资助资金突破1500亿元 ·仇和受贿案一审开庭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 增加“中国制造”有效供给 · 图文：我国“双创”发展迎来黄金 · 图文：高分三号公布首批微波遥感 · G20杭州峰会期待“中国方案” · 中方：合作共赢上多做“加法” · 中医药工作建立部际联席会议制 · 集中整治5A、4A级景区 · 全国学生资助资金突破1500亿 · 仇和受贿案一审开庭 5 国内新闻 2016.8.26 星期五 全国学生资助资金突破1500亿元 湖北日报讯 据新华社电 记者25日从教育部获悉，2015年我国学生资助资金继续保持增长势头，首次突破1500亿元，增长近10%;免费教科书、营养膳食补助等资金达到450亿元。

据介绍，2015年，全国累计资助学前教育、义务教育、中职学校、普通高中和普通高校学生(幼儿)8433.311万人次(不包括义务教育免费教科书和营养膳食补助)，与上年基本持平;累计资助金额1560.25亿元，比上年增加138.97亿元，增幅9.78%。自2007年我国着力构建国家学生资助政策体系以来，资助资金连续九年保持高速增长。

全国学生资助管理中心主任田祖荫说:“在不断完善的基础上，我国学生资助政策体系在制度上实现了所有学段全覆盖，实现了公办与民办学校全覆盖，实现了家庭经济困难学生全覆盖。”





