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 第5版 国内新闻
·增加“中国制造”有效供给
·图文：我国“双创”发展迎来黄金期
·图文：高分三号公布首批微波遥感影像图
·G20杭州峰会期待“中国方案”
·中方：合作共赢上多做“加法”
·中医药工作建立部际联席会议制
·集中整治5A、4A级景区
·全国学生资助资金突破1500亿元
·仇和受贿案一审开庭
湖北日报电子版
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5 国内新闻 2016.8.26 星期五
国家旅游局下发通知
集中整治5A、4A级景区
    湖北日报讯 据新华社电 为切实加强旅游景区管理，强化事中事后监管，维护游客利益，国家旅游局日前下发通知，决定以5A、4A级景区为重点，对全国旅游景区进行集中整治。对存在问题的景区，将作出严肃处理，包括取消一批问题突出的5A、4A级景区资格。
    去年以来，国家旅游局持续加大了对5A级旅游景区的管理力度，建立了动态退出机制。现行管理体制下，4A级景区评定管理职责由各省区市旅游部门承担，各地4A级旅游景区取得了长足发展。但也有部分景区在获得A级景区资格之后，不重视管理，出现了设施老化、环境恶化、管理弱化、服务退化等问题。
    通知要求，今年9月到12月，各省区市旅游部门开展自查自纠，对照《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准，重点针对景区安全、服务质量、厕所革命、公共基础设施、讲解服务、景区价格等方面问题，对本地区5A、4A级旅游景区予以全面检查，同时推进3A及以下A级景区检查工作。各地要针对景区存在的问题，指导督促有关方面制定整改措施，明确责任要求，督促景区认真整改到位。


   
　