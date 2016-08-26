查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 国内新闻 ·增加“中国制造”有效供给 ·图文：我国“双创”发展迎来黄金期 ·图文：高分三号公布首批微波遥感影像图 ·G20杭州峰会期待“中国方案” ·中方：合作共赢上多做“加法” ·中医药工作建立部际联席会议制 ·集中整治5A、4A级景区 ·全国学生资助资金突破1500亿元 ·仇和受贿案一审开庭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 增加“中国制造”有效供给 · 图文：我国“双创”发展迎来黄金 · 图文：高分三号公布首批微波遥感 · G20杭州峰会期待“中国方案” · 中方：合作共赢上多做“加法” · 中医药工作建立部际联席会议制 · 集中整治5A、4A级景区 · 全国学生资助资金突破1500亿 · 仇和受贿案一审开庭 5 国内新闻 2016.8.26 星期五 中医药工作建立部际联席会议制 湖北日报讯 据新华社电 中国政府网25日消息，为贯彻落实《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)的通知》，进一步加强对中医药工作的组织领导，强化部门间协调配合，统筹做好中医药工作，国务院同意建立中医药工作部际联席会议制度。

联席会议主要职责是:在国务院领导下，统筹协调中医药工作。对全国中医药工作进行宏观指导;研究促进中医药事业改革发展的方针政策;指导、督促、检查有关政策措施的落实;协调解决中医药事业改革发展中的重大问题;完成国务院交办的其他事项。

联席会议由卫生计生委、工商总局、食品药品监管总局、中医药局等36个部门和单位组成，中医药局为牵头单位。

国务院分管中医药工作的领导同志担任联席会议召集人，卫生计生委主要负责同志、协助分管中医药工作的国务院副秘书长和中医药局主要负责同志担任副召集人，各成员单位有关负责同志为联席会议成员。根据工作需要，联席会议可邀请其他相关部门和单位参加。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，联席会议确定。

联席会议办公室设在中医药局，承担联席会议日常工作。中医药局主要负责同志兼任办公室主任。联席会议设联络员，由各成员单位有关司局负责同志担任。





