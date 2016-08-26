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·中方：合作共赢上多做“加法”
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·集中整治5A、4A级景区
·全国学生资助资金突破1500亿元
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增加“中国制造”有效供给
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G20杭州峰会期待“中国方案”
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中方：合作共赢上多做“加法”
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中医药工作建立部际联席会议制
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集中整治5A、4A级景区
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全国学生资助资金突破1500亿
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仇和受贿案一审开庭
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国内新闻
2016.8.26 星期五
中日高级别政治对话在京举行
中方：合作共赢上多做“加法”
湖北日报讯 据新华社电 国务委员杨洁篪同日本国家安全保障局长谷内正太郎25日在北京共同主持第三次中日高级别政治对话。
杨洁篪表示，当前中日关系改善进程仍不断受到各种问题干扰，特别是最近涉海问题比较突出，这不符合双方利益。希望日方言行一致，切实奉行积极友善的对华政策，在合作共赢上多做“加法”，在矛盾分歧上多做“减法”，为两国关系改善发展积累积极因素，创造有利条件。明年是中日邦交正常化45周年，后年是《中日和平友好条约》缔结40周年，希望双方把握机遇，继续坚守四个政治文件和四点原则共识，保持政治外交接触，慎重妥善处理重大问题，加强务实交流合作，营造有利民意氛围，推动中日关系稳步前行。
杨洁篪表示，二十国集团峰会即将在杭州举行，中日作为世界第二、三大经济体，合作确保G20杭州峰会成功符合包括中日在内的各方共同利益。中方希望日方为G20杭州峰会取得成功发挥建设性作用。
谷内表示，日方希望不断改善发展日中关系。日方重视日中四个政治文件和四点原则共识的重要意义，愿本着战略互惠精神，与中方加强沟通对话，增进互信，妥善处理两国关系面临的问题，加强在金融、环保等领域务实合作，努力推进符合新时代的日中关系。日方支持中方成功主办G20杭州峰会。