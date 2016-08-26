查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 国内新闻 ·增加“中国制造”有效供给 ·图文：我国“双创”发展迎来黄金期 ·图文：高分三号公布首批微波遥感影像图 ·G20杭州峰会期待“中国方案” ·中方：合作共赢上多做“加法” ·中医药工作建立部际联席会议制 ·集中整治5A、4A级景区 ·全国学生资助资金突破1500亿元 ·仇和受贿案一审开庭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 增加“中国制造”有效供给 · 图文：我国“双创”发展迎来黄金 · 图文：高分三号公布首批微波遥感 · G20杭州峰会期待“中国方案” · 中方：合作共赢上多做“加法” · 中医药工作建立部际联席会议制 · 集中整治5A、4A级景区 · 全国学生资助资金突破1500亿 · 仇和受贿案一审开庭 5 国内新闻 2016.8.26 星期五 中日高级别政治对话在京举行 中方：合作共赢上多做“加法” 湖北日报讯 据新华社电 国务委员杨洁篪同日本国家安全保障局长谷内正太郎25日在北京共同主持第三次中日高级别政治对话。

杨洁篪表示，当前中日关系改善进程仍不断受到各种问题干扰，特别是最近涉海问题比较突出，这不符合双方利益。希望日方言行一致，切实奉行积极友善的对华政策，在合作共赢上多做“加法”，在矛盾分歧上多做“减法”，为两国关系改善发展积累积极因素，创造有利条件。明年是中日邦交正常化45周年，后年是《中日和平友好条约》缔结40周年，希望双方把握机遇，继续坚守四个政治文件和四点原则共识，保持政治外交接触，慎重妥善处理重大问题，加强务实交流合作，营造有利民意氛围，推动中日关系稳步前行。

杨洁篪表示，二十国集团峰会即将在杭州举行，中日作为世界第二、三大经济体，合作确保G20杭州峰会成功符合包括中日在内的各方共同利益。中方希望日方为G20杭州峰会取得成功发挥建设性作用。

谷内表示，日方希望不断改善发展日中关系。日方重视日中四个政治文件和四点原则共识的重要意义，愿本着战略互惠精神，与中方加强沟通对话，增进互信，妥善处理两国关系面临的问题，加强在金融、环保等领域务实合作，努力推进符合新时代的日中关系。日方支持中方成功主办G20杭州峰会。





