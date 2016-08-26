查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 国内新闻 ·增加“中国制造”有效供给 ·图文：我国“双创”发展迎来黄金期 ·图文：高分三号公布首批微波遥感影像图 ·G20杭州峰会期待“中国方案” ·中方：合作共赢上多做“加法” ·中医药工作建立部际联席会议制 ·集中整治5A、4A级景区 ·全国学生资助资金突破1500亿元 ·仇和受贿案一审开庭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 增加“中国制造”有效供给 · 图文：我国“双创”发展迎来黄金 · 图文：高分三号公布首批微波遥感 · G20杭州峰会期待“中国方案” · 中方：合作共赢上多做“加法” · 中医药工作建立部际联席会议制 · 集中整治5A、4A级景区 · 全国学生资助资金突破1500亿 · 仇和受贿案一审开庭 5 国内新闻 2016.8.26 星期五 推动世界经济增长 G20杭州峰会期待“中国方案” 湖北日报讯 据新华社电 二十国集团（G20）杭州峰会将于9月召开。在这一平台上，发达国家和发展中国家将作为平等伙伴，就如何应对全球经济挑战、改善全球经济治理、加速世界经济发展进行探讨和合作。

世界舆论普遍认为，作为本届峰会的东道国和世界第二大经济体，中国有能力确保这次峰会的成功，并为世界经济的振兴作出重要贡献。

在G20杭州峰会上，除了在宏观层面推动全球经济治理外，中国还将就如何推动世界经济增长提出“中国方案”。

“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”，是本届峰会的主题。其中，“创新增长方式”将被作为峰会重点议题，峰会还将制定创新增长蓝图。这与中国确立的以创新发展为首的五大发展理念高度吻合，体现了“中国智慧”。

阿根廷战略规划研究所所长卡斯特罗表示，在杭州峰会上，中国将提出强调创新发展和增强协作共同面对全球经济结构性危机的倡议，这非常及时，因为结构性危机令全球经济在过去三年中发展缓慢。专家们同时认为，杭州峰会也将推动世界经济联动发展、包容发展。





