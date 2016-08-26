查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 国内新闻 ·增加“中国制造”有效供给 ·图文：我国“双创”发展迎来黄金期 ·图文：高分三号公布首批微波遥感影像图 ·G20杭州峰会期待“中国方案” ·中方：合作共赢上多做“加法” ·中医药工作建立部际联席会议制 ·集中整治5A、4A级景区 ·全国学生资助资金突破1500亿元 ·仇和受贿案一审开庭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 增加“中国制造”有效供给 · 图文：我国“双创”发展迎来黄金 · 图文：高分三号公布首批微波遥感 · G20杭州峰会期待“中国方案” · 中方：合作共赢上多做“加法” · 中医药工作建立部际联席会议制 · 集中整治5A、4A级景区 · 全国学生资助资金突破1500亿 · 仇和受贿案一审开庭 5 国内新闻 2016.8.26 星期五 图文：我国“双创”发展迎来黄金期 逾400亿元新兴产业创投引导基金将投入运作 湖北日报讯 国家发展改革委副主任林念修25日在国新办发布会上说，今年以来我国创业创新环境不断优化，创客群体不断壮大，“双创”氛围不断向好。“总体来看，我国正处在创业创新的黄金期，呈现出‘六增长’的发展态势。”

新增市场主体快速增长。今年上半年，全国新登记企业262万户，同比增长28.6%，平均每天新设立企业1.4万户。从结构上看，新兴服务业新增市场主体占比持续上升。

初创企业用工需求迅猛增长。通过运用大数据技术分析全国248个代表性城市初创企业的招聘信息，上半年，初创企业网上提供招聘岗位146万个，其中6月份达到23万个。

大型企业“双创”支撑平台大幅增长。据不完全统计，上半年，中央企业新搭建各类“双创”支撑平台100多个，较去年末增长了近一倍。

技术市场交易明显增长。上半年，国内专利申请量达到144.5万件，同比增加37.8%;技术合同成交金额3373亿元，增长11.6%。

战略性新兴产业持续增长。上半年，战略性新兴产业主营业务收入同比增长11.6%，较去年同期提高0.6个百分点;利润总额增长18.9%，较去年同期提高3.5个百分点。

新三板挂牌企业翻番增长。上半年，新三板挂牌企业达到2559家，分别是2015年和2014年同期的2.4倍和5.7倍。“‘双创’已成为实施创新驱动发展战略的重要载体，推进供给侧结构性改革的重要举措，也是培育新动能、壮大新经济的重要动力。”林念修表示，下一步我们将聚焦制约创业创新的痛点和难点，重点在狠抓政策落实、破除障碍、搞好示范、强化支撑等方面加大工作力度，不断汇聚起更多创新发展的力量。

林念修同时表示，规模在400亿元以上的国家新兴产业创业投资引导基金最近将正式投入运作，这对我国创业投资下一步发展非常有利。

林念修在回应有关“创业投资‘入冬’”的提问时说，我国当前正处在创业创新的黄金时期，支撑“双创”长期向好的基本面没有改变，在未来相当长的一段时间内“双创”将保持持续向好的势头。

从投资规模看，尽管去年下半年以来，我国创业投资发展有所放缓，新募集资金数量、投资案例数量等部分指标出现了波动，但创投资本规模仍处高位。

从投向看，各类创投机构在继续青睐初创企业的同时，更加注重投向业务清晰、盈利稳定的成长型企业;在继续关注模式创新项目的同时，更加青睐人工智能、虚拟现实等领域的技术创新项目。

从前景来看，创投行业对市场仍有较强信心。据有关市场机构统计，当前超过90%的创业投资机构认为，今年上半年创投项目的估值变得合理了。几乎所有创投机构都认为，相对理性的投资行为有利于创业生态的良性发展。

林念修分析说，前两年国内创投资本呈现爆发式增长，消化了前期市场积累的可投资项目，而培育新的项目需要时间，因此目前市场上优质的项目供给相对不足。他说，经过近一两年市场的自我修复，当前我国创投发展正回归理性。从国际经验看，相对理性、适度偏紧的创投资本市场更有利于引导创业活动的科学发展。



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科技企业孵化器可享税收优惠



记者25日从财政部了解到，财政部、国家税务总局联合发布通知称，经国务院批准，科技企业孵化器(含众创空间)可享受相关税收优惠政策。

根据两部门发布的《关于科技企业孵化器税收政策的通知》，自2016年1月1日至2018年12月31日，对符合条件的孵化器自用以及无偿或通过出租等方式提供给孵化企业使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税。

此外，自2016年1月1日至2016年4月30日，对其向孵化企业出租场地、房屋以及提供孵化服务的收入，免征营业税;在营业税改征增值税试点期间，对其向孵化企业出租场地、房屋以及提供孵化服务的收入，免征增值税。

通知并称，符合非营利组织条件的孵化器的收入，按照企业所得税法及其实施条例和有关税收政策规定享受企业所得税优惠政策。





