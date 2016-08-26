查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 国内新闻 ·增加“中国制造”有效供给 ·图文：我国“双创”发展迎来黄金期 ·图文：高分三号公布首批微波遥感影像图 ·G20杭州峰会期待“中国方案” ·中方：合作共赢上多做“加法” ·中医药工作建立部际联席会议制 ·集中整治5A、4A级景区 ·全国学生资助资金突破1500亿元 ·仇和受贿案一审开庭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 增加“中国制造”有效供给 · 图文：我国“双创”发展迎来黄金 · 图文：高分三号公布首批微波遥感 · G20杭州峰会期待“中国方案” · 中方：合作共赢上多做“加法” · 中医药工作建立部际联席会议制 · 集中整治5A、4A级景区 · 全国学生资助资金突破1500亿 · 仇和受贿案一审开庭 5 国内新闻 2016.8.26 星期五 国务院部署促进消费品标准和质量提升 增加“中国制造”有效供给 湖北日报讯 据新华社北京25日电 国务院总理李克强8月24日主持召开国务院常务会议，部署促进消费品标准和质量提升，增加“中国制造”有效供给满足消费升级需求。

会议指出，以先进标准引领消费品质量提升，倒逼装备制造业升级，是实施“中国制造2025”、推动“中国制造”迈向中高端、夯实工业发展根基的关键所在，也是推进供给侧结构性改革的重要抓手，可以依托我国市场巨大的优势，发挥扩大有效需求、提高人民生活品质等多重效应。会议确定，要紧密围绕消费需求旺盛、与群众日常生活息息相关的食品、家用电器、消费类电子、装饰装修、服装服饰、化妆品和日用化学品、妇幼老年及残疾人用品、文教体育休闲用品等一般消费品领域，充分发挥市场机制和企业主体作用，建立政府主导制定标准与市场自主制定标准协同发展、协调配套的新型标准体系。一是紧扣消费品质量安全要素，加快制定一批强制性国家标准。提高消费品国内国际标准一致性程度，推动实现内外销产品“同线同标同质”。重点研制一批消费品制造的核心基础零部件（元器件）、关键基础工艺、关键基础材料和产业技术基础领域急需标准。开展科技成果转化技术标准的试点，以科技创新促标准升级。建立企业标准领跑者制度，支持社会团体、企业发展优于国家和行业的标准。二是引导企业增强质量、品牌和营销意识，弘扬企业家精神和工匠精神，实施精细化质量管理，支持企业提高质量在线监测、控制和产品全生命周期质量追溯能力，鼓励大中型企业实施首席质量官制度。强化职业教育和技能培训，建立学校和企业“双元”的技术人才培养机制，推出体现技工价值的薪酬、荣誉等制度。强化品牌建设，提高中国消费品知名度和美誉度。鼓励社会资本设立消费品标准和质量提升专项基金，营造尊重技术、追求品质的良好社会氛围。三是创新标准和质量监管，实行随机抽查企业、随机抽检产品、随机选择检测机构，加快建设跨部门、跨行业的消费品质量信息公共服务平台。引导企业自我声明公开产品和服务标准，并将标准实施情况纳入质量信用记录，加大社会监督。建立检验认证机构对产品质量承担连带责任制度。四是建立主要消费品质量安全追溯体系，强化消费维权保护，推进缺陷产品召回常态化，建立消费品质量安全惩罚性赔偿、销售者先行赔付、责任保险等制度。破除地方保护，打击进出口、网购中的侵权假冒和包庇、纵容违法违规经营等行为。五是把消费品标准与质量提升和装备制造升级紧密结合，以消费市场向中高端发展引导带动装备制造企业主动提高设备产品的性能、功能和工艺水平，促进“中国制造”全产业链升级。

为更好体现简政放权、放管结合、优化服务的要求，会议决定，建立消费品生产经营负面清单管理制度，除强制性标准和法律法规明确规定外，取消消费品生产经营其他市场准入限制。推进消费品质量监督结果信息共享，对产品质量国家监督抽查合格的同一企业同一规格型号产品，6个月内任何地方、部门和机构不得重复抽查，实现“一个标准、一次检验、结果互认、全国通行”。鼓励更多企业走优质发展之路。





