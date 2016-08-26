查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·村镇工匠能否建起高质量农房 ·广告 ·图文：补种秋后农作物引导村民自救 ·省供销社：换防助力灾后重建 ·曾都区清筑城村“挂图”重建 ·荆门为灾后重建“输血”20亿元 ·黄冈1.2亿元重建灾后校舍 ·黄梅农商行6000余万元“救灾贷”托举重建信心 ·天门汉北河分洪口成功复堤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 村镇工匠能否建起高质量农房 · 广告 · 图文：补种秋后农作物引导村民自 · 省供销社：换防助力灾后重建 · 曾都区清筑城村“挂图”重建 · 荆门为灾后重建“输血”20亿元 · 黄冈1.2亿元重建灾后校舍 · 黄梅农商行6000余万元“救灾 · 天门汉北河分洪口成功复堤 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.26 星期五 天门汉北河分洪口成功复堤 湖北日报讯 （记者严运涛、通讯员付磊磊、曹允伟、田端磊）昨日，天门汉北河龙骨湖分洪口复堤施工现场，红旗招展，车辆穿梭，随着20层的黏土回填完成，分洪口成功复堤。“比原计划提前了6天。”现场指挥员、武警水电七支队副支队长王国强颇为自豪：为了尽快完成复堤任务，官兵实行两班倒，24小时昼夜奋战，人歇机不停。

7月20日，为迎战汉北河超历史的特大洪水，经省防指同意，天门市防指决定在龙骨湖分蓄洪区实施扒口分洪。7月28日，汉北河水位下降，分蓄洪区开始吐洪，胡市镇内涝基本排完后，天门市防指决定对分洪口进行堵口复堤。武警水电七支队紧急抽调110名官兵，携25台套主战装备，急驰龙骨湖执行分洪口复堤援建任务。

18日，分洪口复堤战斗全面打响。天门市调动各界力量，建立料场、中转场，调用百余辆运输车不间断地运送砂石土料，全力配合保障复堤任务高效推进。





