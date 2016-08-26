查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·村镇工匠能否建起高质量农房 ·广告 ·图文：补种秋后农作物引导村民自救 ·省供销社：换防助力灾后重建 ·曾都区清筑城村“挂图”重建 ·荆门为灾后重建“输血”20亿元 ·黄冈1.2亿元重建灾后校舍 ·黄梅农商行6000余万元“救灾贷”托举重建信心 ·天门汉北河分洪口成功复堤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 村镇工匠能否建起高质量农房 · 广告 · 图文：补种秋后农作物引导村民自 · 省供销社：换防助力灾后重建 · 曾都区清筑城村“挂图”重建 · 荆门为灾后重建“输血”20亿元 · 黄冈1.2亿元重建灾后校舍 · 黄梅农商行6000余万元“救灾 · 天门汉北河分洪口成功复堤 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.26 星期五 黄梅农商行6000余万元“救灾贷”托举重建信心 湖北日报讯 （记者星星、通讯员吴志雄、张康）“县农商行的100万救灾贷款，让我们公司上下树立了重整旗鼓的信心。”23日，黄梅县刘佐乡湖北花镜园艺公司生产基地，正在调度苗木的公司总经理胡文杰边擦汗边说。

花镜园艺公司是胡文杰前年返乡投资700万元创建的。今年汛期的强降雨，致公司300多亩草坪被淹，损失惨重。“看到受灾场景，当时我就傻了眼。”胡文杰说，公司已与武汉、黄石等地数家公司签订了33万平方米的合同，如果不能按期交付，将要承担一笔不菲的违约金，企业声誉也会受损。黄梅农商行获悉企业灾情后，立即启动受灾客户救灾应急预案，按国家最低贷款利率一次性将100万元救灾贷款发放到位。这笔资金不仅支持企业尽快恢复了生产，还节约了5万元融资成本。

据悉，面对今年汛情，黄梅农商行迅速成立25个受灾客户调查小分队，上门调查摸底，了解客户需求，严格落实不抽贷、不断贷、不压贷的“三不”政策。同时，该行实施灵活贷款方式，对出现资金困难的受灾客户，信贷部门提前办理审查审批手续，通过借新还旧、调整分期还款计划、期限重新约定等方式，帮助其渡过难关。

截至8月22日，黄梅农商行已走访调查受灾农户和企业679户，共发放抗洪救灾贷款382笔共计6397万元。





