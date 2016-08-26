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黄梅农商行6000余万元“救灾
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天门汉北河分洪口成功复堤
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全力以赴 恢复重建
2016.8.26 星期五
黄梅农商行6000余万元“救灾贷”托举重建信心
湖北日报讯 （记者星星、通讯员吴志雄、张康）“县农商行的100万救灾贷款，让我们公司上下树立了重整旗鼓的信心。”23日，黄梅县刘佐乡湖北花镜园艺公司生产基地，正在调度苗木的公司总经理胡文杰边擦汗边说。
花镜园艺公司是胡文杰前年返乡投资700万元创建的。今年汛期的强降雨，致公司300多亩草坪被淹，损失惨重。“看到受灾场景，当时我就傻了眼。”胡文杰说，公司已与武汉、黄石等地数家公司签订了33万平方米的合同，如果不能按期交付，将要承担一笔不菲的违约金，企业声誉也会受损。黄梅农商行获悉企业灾情后，立即启动受灾客户救灾应急预案，按国家最低贷款利率一次性将100万元救灾贷款发放到位。这笔资金不仅支持企业尽快恢复了生产，还节约了5万元融资成本。
据悉，面对今年汛情，黄梅农商行迅速成立25个受灾客户调查小分队，上门调查摸底，了解客户需求，严格落实不抽贷、不断贷、不压贷的“三不”政策。同时，该行实施灵活贷款方式，对出现资金困难的受灾客户，信贷部门提前办理审查审批手续，通过借新还旧、调整分期还款计划、期限重新约定等方式，帮助其渡过难关。
截至8月22日，黄梅农商行已走访调查受灾农户和企业679户，共发放抗洪救灾贷款382笔共计6397万元。