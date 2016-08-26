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第4版 全力以赴 恢复重建
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·省供销社：换防助力灾后重建
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·荆门为灾后重建“输血”20亿元
·黄冈1.2亿元重建灾后校舍
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天门汉北河分洪口成功复堤
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全力以赴 恢复重建
2016.8.26 星期五
黄冈1.2亿元重建灾后校舍
湖北日报讯 （记者星星、通讯员郭华、万隆）围墙倒塌、教学楼塌陷、设备毁损……连续强降雨袭击，黄冈全市共830所学校受灾。为确保9月1日正常开学，全市各地因地制宜，实行“一县一策、一校一策”做好校园灾后重建工作。截至目前，全市共投入1.2亿元用于校舍修复。
目前，麻城已为受灾严重的89所学校拨付519万元，并整合各级各类教育资金和项目，为学校重建添砖加瓦。
在红安，73所中小学、教学点较大程度受灾。红安县政府在拨付600万元资金的同时，简化建设程序，50万元以下的工程采取自行协议方式采购。
加速重建的同时，黄冈市对存在安全隐患的危房坚决亮出红牌，一律封存或拆除，并投入2100万元专项资金用于添置损毁的教学设备。