查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·村镇工匠能否建起高质量农房 ·广告 ·图文：补种秋后农作物引导村民自救 ·省供销社：换防助力灾后重建 ·曾都区清筑城村“挂图”重建 ·荆门为灾后重建“输血”20亿元 ·黄冈1.2亿元重建灾后校舍 ·黄梅农商行6000余万元“救灾贷”托举重建信心 ·天门汉北河分洪口成功复堤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 村镇工匠能否建起高质量农房 · 广告 · 图文：补种秋后农作物引导村民自 · 省供销社：换防助力灾后重建 · 曾都区清筑城村“挂图”重建 · 荆门为灾后重建“输血”20亿元 · 黄冈1.2亿元重建灾后校舍 · 黄梅农商行6000余万元“救灾 · 天门汉北河分洪口成功复堤 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.26 星期五 黄冈1.2亿元重建灾后校舍 湖北日报讯 （记者星星、通讯员郭华、万隆）围墙倒塌、教学楼塌陷、设备毁损……连续强降雨袭击，黄冈全市共830所学校受灾。为确保9月1日正常开学，全市各地因地制宜，实行“一县一策、一校一策”做好校园灾后重建工作。截至目前，全市共投入1.2亿元用于校舍修复。

目前，麻城已为受灾严重的89所学校拨付519万元，并整合各级各类教育资金和项目，为学校重建添砖加瓦。

在红安，73所中小学、教学点较大程度受灾。红安县政府在拨付600万元资金的同时，简化建设程序，50万元以下的工程采取自行协议方式采购。

加速重建的同时，黄冈市对存在安全隐患的危房坚决亮出红牌，一律封存或拆除，并投入2100万元专项资金用于添置损毁的教学设备。





