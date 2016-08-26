查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·村镇工匠能否建起高质量农房 ·广告 ·图文：补种秋后农作物引导村民自救 ·省供销社：换防助力灾后重建 ·曾都区清筑城村“挂图”重建 ·荆门为灾后重建“输血”20亿元 ·黄冈1.2亿元重建灾后校舍 ·黄梅农商行6000余万元“救灾贷”托举重建信心 ·天门汉北河分洪口成功复堤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 村镇工匠能否建起高质量农房 · 广告 · 图文：补种秋后农作物引导村民自 · 省供销社：换防助力灾后重建 · 曾都区清筑城村“挂图”重建 · 荆门为灾后重建“输血”20亿元 · 黄冈1.2亿元重建灾后校舍 · 黄梅农商行6000余万元“救灾 · 天门汉北河分洪口成功复堤 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.26 星期五 救灾贷款+保险赔付 荆门为灾后重建“输血”20亿元 湖北日报讯 （记者杨富春、通讯员郭立、段浩、亚然）昨悉，荆门银行金融机构主动对接受灾县区，创新应急贷款产品，加大信贷投放。至20日，全市金融机构已向受灾农户和企业发放救灾贷款1791笔、金额19.83亿元。

该市1212户信贷客户受灾，经济损失16.88亿元。受灾客户贷款余额102.06亿元，灾后，有982位信贷客户提出20亿元的融资需求，银行金融机构建立受灾贷款企业和农户项目库，1212户融资需求全部登记建库，实行动态管理。

人民银行在京山县试点，推动以政府担保、风险补偿、银行让利、财政贴息为特征的“救灾专项贷”信贷产品，让受灾企业能贷款、快贷款，迅速恢复生产。该县8家受灾企业和农业经营主体获贷3935万元，并有6700万元放贷计划陆续到位。

荆门协调优化保险理赔服务，采取“政府担保+银行+受灾主体+贴息”的运作模式，开展巨灾保险试点，建立涵盖巨灾基本保险、巨灾基金和巨灾金融衍生品三个层次的巨灾保险制度，形成多层次巨灾风险分散机制。

该市保险机构共接到因灾报案6805起，估损金额12101.53万元，保险机构已赔付4600起，金额2900万元。其中，“三农”类因灾报案1249起，已结案463起，已赔付1374.67万元。





