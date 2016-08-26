查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·村镇工匠能否建起高质量农房 ·广告 ·图文：补种秋后农作物引导村民自救 ·省供销社：换防助力灾后重建 ·曾都区清筑城村“挂图”重建 ·荆门为灾后重建“输血”20亿元 ·黄冈1.2亿元重建灾后校舍 ·黄梅农商行6000余万元“救灾贷”托举重建信心 ·天门汉北河分洪口成功复堤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 村镇工匠能否建起高质量农房 · 广告 · 图文：补种秋后农作物引导村民自 · 省供销社：换防助力灾后重建 · 曾都区清筑城村“挂图”重建 · 荆门为灾后重建“输血”20亿元 · 黄冈1.2亿元重建灾后校舍 · 黄梅农商行6000余万元“救灾 · 天门汉北河分洪口成功复堤 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.26 星期五 曾都区清筑城村“挂图”重建 湖北日报讯 （记者张真真、通讯员余运来）昨日，曾都区府河镇清筑城村11组一段长约3公里的水毁通村公路，修复畅通。“由于挂图作战，明确责任人，效率高，20天修好。”该村党支部书记朱开品介绍，此路段路肩被洪水冲毁，部分水泥路面悬空，区驻村灾后重建工作队实地察看后，明确工作队队员、区交通分局工会副主席谢万国为督办人，朱开品和村委会副主任朱南平为责任人，“这一路段打了130多根树桩，最深处有4米多，桩与桩之间用铁丝拧着，然后填土碾压。”

记者在该村党员群众服务中心看到，“清筑城村灾后重建工程推进表”醒目张贴在大厅，一一列出灾后重建项目类型、名称、督办人、责任人、开工时间、完成时间等，共26个重建项目。

区驻村工作队队长郁武说，8月1日驻村后制定的这个作战图，既是任务“进度图”，也是具体“施工图”，还是人员“责任图”，就像一双双眼睛盯着，慢不得。村民陈翠芳说，“这个图，让我们吃了定心丸，对重建新家园更有信心。”

目前，“挂图”中16个项目已建成销号，其余10个项目将在10月底全部完工。

7月18日8时至21日8时，府河镇降雨382毫米。重灾区清筑城村众多民房依清水河而建，全村2400多人、2260亩农作物受灾，损失达1400余万元。





