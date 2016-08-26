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全力以赴 恢复重建
2016.8.26 星期五
省供销社：换防助力灾后重建
湖北日报讯 （记者郭习松、通讯员刘学华）22日中午，与前来接替的省供销社另一位副主任明平安交接完工作后，省供销社副主任黄实海带着驻村一周的调研材料，回到省社。接下来，他要将此次调研形成的灾后重建清单一一细化，在下一轮“换防”时落实。
一把手负总责，成立9个5人灾后重建工作组，每组1位省社副主任（或相当级别领导）带队，每组对口驻扎一周，每9周一轮。这是省供销社在对口帮扶公安县灾后重建中推出的“换防式”工作法。“主要目的是让省社机关更多干部实地体验灾后重建的艰辛，结合各自岗位特点和服务功能，人尽其力展开对口帮扶，在一线践行‘两学一做’，锤炼党性。”省供销社党组书记、主任赵东风说。
在这一工作机制下，省供销社副主任张岚带队的第一工作组7月28日晚赶赴公安县，传达省委省政府会议精神，听取防汛救灾工作情况，并火速展开调研工作；副主任苏泽文率领第二工作组连续一周奔波在毛家港、麻毫口、章庄铺等镇，了解灾情，慰问群众，商议灾后重建具体方案；副主任张永红率领的第三工作组联合公安县政府、人保财险公安支公司，对全县农业保险赔付情况进行调研督导；副主任黄实海率领第四工作组与公安县救灾办、县民政局、县供销社等单位一起详细了解核灾统计、倒房安置、应急救助、恢复生产、设施抢修、保险赔付、资金拨付等情况，并将结果张榜公示，督促各类重建资金按用途及时拨付到位。“以往，都是一个工作组兜到底，人力有限，精力有限，受岗位职责特点影响，尽管同样是举全社之力，对口帮扶效果不一定尽如人意。现在，每个工作组都在暗自比拼。”黄实海说。