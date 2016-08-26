查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·村镇工匠能否建起高质量农房 ·广告 ·图文：补种秋后农作物引导村民自救 ·省供销社：换防助力灾后重建 ·曾都区清筑城村“挂图”重建 ·荆门为灾后重建“输血”20亿元 ·黄冈1.2亿元重建灾后校舍 ·黄梅农商行6000余万元“救灾贷”托举重建信心 ·天门汉北河分洪口成功复堤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 村镇工匠能否建起高质量农房 · 广告 · 图文：补种秋后农作物引导村民自 · 省供销社：换防助力灾后重建 · 曾都区清筑城村“挂图”重建 · 荆门为灾后重建“输血”20亿元 · 黄冈1.2亿元重建灾后校舍 · 黄梅农商行6000余万元“救灾 · 天门汉北河分洪口成功复堤 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.26 星期五 省供销社：换防助力灾后重建 湖北日报讯 （记者郭习松、通讯员刘学华）22日中午，与前来接替的省供销社另一位副主任明平安交接完工作后，省供销社副主任黄实海带着驻村一周的调研材料，回到省社。接下来，他要将此次调研形成的灾后重建清单一一细化，在下一轮“换防”时落实。

一把手负总责，成立9个5人灾后重建工作组，每组1位省社副主任（或相当级别领导）带队，每组对口驻扎一周，每9周一轮。这是省供销社在对口帮扶公安县灾后重建中推出的“换防式”工作法。“主要目的是让省社机关更多干部实地体验灾后重建的艰辛，结合各自岗位特点和服务功能，人尽其力展开对口帮扶，在一线践行‘两学一做’，锤炼党性。”省供销社党组书记、主任赵东风说。

在这一工作机制下，省供销社副主任张岚带队的第一工作组7月28日晚赶赴公安县，传达省委省政府会议精神，听取防汛救灾工作情况，并火速展开调研工作；副主任苏泽文率领第二工作组连续一周奔波在毛家港、麻毫口、章庄铺等镇，了解灾情，慰问群众，商议灾后重建具体方案；副主任张永红率领的第三工作组联合公安县政府、人保财险公安支公司，对全县农业保险赔付情况进行调研督导；副主任黄实海率领第四工作组与公安县救灾办、县民政局、县供销社等单位一起详细了解核灾统计、倒房安置、应急救助、恢复生产、设施抢修、保险赔付、资金拨付等情况，并将结果张榜公示，督促各类重建资金按用途及时拨付到位。“以往，都是一个工作组兜到底，人力有限，精力有限，受岗位职责特点影响，尽管同样是举全社之力，对口帮扶效果不一定尽如人意。现在，每个工作组都在暗自比拼。”黄实海说。





