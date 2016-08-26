村镇工匠能否建起高质量农房广告图文：补种秋后农作物引导村民自救省供销社：换防助力灾后重建曾都区清筑城村“挂图”重建荆门为灾后重建“输血”20亿元黄冈1.2亿元重建灾后校舍黄梅农商行6000余万元“救灾贷”托举重建信心天门汉北河分洪口成功复堤
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·村镇工匠能否建起高质量农房
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·图文：补种秋后农作物引导村民自救
·省供销社：换防助力灾后重建
·曾都区清筑城村“挂图”重建
·荆门为灾后重建“输血”20亿元
·黄冈1.2亿元重建灾后校舍
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湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.26 星期五
图文：补种秋后农作物引导村民自救
    湖北日报讯 23日，村民在田间管理蔬菜软盘培育的西兰花苗。云梦县隔蒲潭镇陈刘村今年种植了800亩毛豆、黄瓜、辣椒等蔬菜，在洪涝灾害中，该村近500亩菜田被淹。灾后，村委会积极引导村民自救，对被淹土地进行翻耕，采用带土移栽、返青快、成活率高的蔬菜软盘育苗法，补种西兰花和花菜等秋季农作物，加快灾后蔬菜生产。
    （记者 张朋 视界网 王云清 贺连华 摄）


   
　