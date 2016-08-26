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村镇工匠能否建起高质量农房
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天门汉北河分洪口成功复堤
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全力以赴 恢复重建
2016.8.26 星期五
施工水平需提高，管理亟待加强——
村镇工匠能否建起高质量农房
湖北日报讯 记者 彭一苇
城市建房大多由正规公司完成，而在我省农村地区，村镇工匠是建房主力军。
工匠手艺，直接关系到重建农房的水准。
近日，省住建厅专门举办培训班，旨在用较短时间，提升一批工匠的专业水平，更好完成农房恢复重建工作。
工匠：几乎没有科班出身，最需要实用技术
23日，在武汉市洪山宾馆，近300人正在接受建筑专家培训。
他们中既有村镇工匠，也有乡镇建设管理机构的负责人。回到当地后，他们将继续培训其他工匠。按计划，接受培训的人数要达到3000人。“培训很有必要。”钟祥市九里回族乡的工匠刘晓明说，5年前，他在当地建设部门接受短期培训后，当上了建筑工匠，农忙时种地，闲时帮人建房。
刘晓明介绍，当地人建房都是自己准备材料，叫上几个工匠组成一支队伍，就可以开工了。工匠们的手艺参差不齐，有的靠老师傅传帮带，有的是外出打工学的，也有人参加过建设部门组织的培训。“一般农房两三个月可建成，几万元就够了。这样的情况在农村地区很普遍。”鹤峰县走马镇工匠蔡德学说，农民的规划意识、质量安全意识比较淡薄，工匠几乎没有科班出身的，施工时靠经验较多，盖出的房屋不倒、能住人就算合格了。这次培训传授的都是实用技术，省住建厅还下发了《村镇建筑工匠实用读本》，回去就能用上。“随着新型城镇化、美丽乡村建设的推进，农村很需要专业技术过硬的村镇工匠。”省住建厅村镇建设处相关负责人说，提高工匠素质、规范工匠队伍是下一步工作重点。
管理：重建房屋终身负责，农村规建管亟须完善
今年特大降雨灾害，还暴露出乡镇规划、建设、管理长期缺位的问题。“在本世纪初，我省乡镇城建机构都撤销了。”省住建厅村镇建设处相关负责人说，当时本意是精简机构，减轻农民负担。现在，农村地区的规划、建设、管理日益受到重视，一些地方又陆续恢复了乡镇城建机构，全省恢复约三成。
由于力量不足，农村的规划、建设、管理极其薄弱。“所里就只有3个人，很难全面管到。”蕲春县张榜镇规划建设管理所副主任管进说，农民建房缺乏科学引导，河湖边、山体旁无序建房相当普遍，房屋抗灾能力弱，导致今年农房损毁严重。不过，这次受灾也使大家得到了教训，农民的法规意识、科学意识慢慢有了提高。
据省住建厅村镇建设处相关负责人介绍，为让受灾群众住上安全房屋，省住建厅已成立质量巡查专班，指导县市区住建部门加强农村建房质量监管，重建房屋竣工一栋验收一栋。建设、勘察、设计、施工和监理单位的负责人，在房屋设计使用年限内，承担相应的质量终身责任。
然而，加强对村镇工匠和乡镇管理人员的培训和指导，不能解决全部问题。“污水垃圾处理、规划管控、建筑质量安全……在农村推进新型城镇化建设，要做的事很多。”省住建厅村镇建设处相关负责人说，要适应不断出现的新情况，需要持续投入，加强力量。只有功夫在平时，才不会重蹈覆辙。