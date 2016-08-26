查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·3年将压减粗钢产能299万吨 ·四板再添5家企业挂牌 ·仙桃新兴产业力攀“智高点” ·“潜江大豆”价比奶贵 ·“十二条规定”助推承接产业转移 ·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌” ·未来10年灌溉沟渠都要“装水表” ·图文：“国六”发动机下线 ·两化融合总指数前进6位 ·上年度固定资产投资增16.2% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 3年将压减粗钢产能299万吨 · 四板再添5家企业挂牌 · 仙桃新兴产业力攀“智高点” · “潜江大豆”价比奶贵 · “十二条规定”助推承接产业转移 · 精准用水，农业灌溉不能“岔着灌 · 未来10年灌溉沟渠都要“装水表 · 图文：“国六”发动机下线 · 两化融合总指数前进6位 · 上年度固定资产投资增16.2% 3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五 “潜江大豆”价比奶贵 湖北日报讯 （记者彭磊、通讯员李伟）谈起大豆，往往想到东北。但潜江市生产的一种“特殊大豆”，在境外市场却非常抢手。昨日，在潜江市斯味特粉体食品有限公司项目建设现场，记者看到，厂房、办公楼等都已经封顶进入了装修阶段。

正是这一预计年底可以投产的“微豆粉”项目，未投产就已经拿到1亿多元的生产订单。

所谓微豆粉就是借助特殊工艺将大豆等谷物胚胎生产为新型天然谷物分体原料及胚芽系列产品，潜江斯味特项目正计划生产出价格和蛋白质含量超越牛奶的新型“潜江大豆”。

今年，湖北斯味特粉体食品有限公司投资6亿元在潜江开建年产20万吨微豆粉及相关产品。8月初，该公司作为我省唯一一家企业参加了香港国际食品博览会，成功与印尼、韩国、日本、荷兰以及我国香港和台湾地区签订合作协议，目前已承接国内外订单达1亿多元。

公司市场运营总监陈德雄说，传统“潜江大豆”蛋白质含量位居全国前列，但通过新技术、新工艺后生产出的微豆粉等产品营养价值更高。

据了解，一杯市场上奶茶杯装大小的微豆粉产品，定价近8元，这一价格超出一般牛奶、奶茶产品。

伴随微豆粉项目的推进，该市20万亩大豆种植基地也正火热建设。通过产业融合，工业项目与上游种植业直接挂钩，进而推进当地农业绿色转型。





