查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·3年将压减粗钢产能299万吨 ·四板再添5家企业挂牌 ·仙桃新兴产业力攀“智高点” ·“潜江大豆”价比奶贵 ·“十二条规定”助推承接产业转移 ·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌” ·未来10年灌溉沟渠都要“装水表” ·图文：“国六”发动机下线 ·两化融合总指数前进6位 ·上年度固定资产投资增16.2% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 3年将压减粗钢产能299万吨 · 四板再添5家企业挂牌 · 仙桃新兴产业力攀“智高点” · “潜江大豆”价比奶贵 · “十二条规定”助推承接产业转移 · 精准用水，农业灌溉不能“岔着灌 · 未来10年灌溉沟渠都要“装水表 · 图文：“国六”发动机下线 · 两化融合总指数前进6位 · 上年度固定资产投资增16.2% 3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五 “单打冠军”不断涌现 仙桃新兴产业力攀“智高点” 湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员陈国力）切换动力，增速换挡。仙桃市一批新兴产业在分化中不断把握机遇，上半年高新技术产业实现总产值370多亿元，其中电子、环保、生物医药等新兴产业占半壁江山。

昨日，中星电子公司厂区，上万平方米的车间难见到几个工人，一条条智能化生产线正满负荷运转。该公司是一家专门从事高性能钛基础原材料研发与生产的国家级高新技术企业，3年间取得专利发明20多项，研发的四氯化钛等新产品，正源源不断销往世界各地。1至7月，该公司实现销售3.5亿元，同比增长19.5%。

湖北绿色家园公司投资3500万元研发的甲苯氯化及甲苯氧化新产品，销量多年稳居全球第一。一个投资14亿元的新工厂即将竣工投产。

眼下，仙桃在节能环保装备、资源综合利用、光伏太阳能等细分领域，集聚起北京神雾、格林美集团、天合光能等一批行业“大佬”。格林美公司投资的城市资源市场已建成投产，可年回收废钢7万多吨。天合光能公司投资5000万元新生产线，产品成为全球烫金名片，上半年实现销售5.6亿多元，同比增长19.3%。

国家级高新产业园区是仙桃发展新兴产业的黄金载体。该市以此为依托，支持企业建立高水平研发中心，重奖高新技术企业，培育一批业内“单打冠军”。科伦公司研制的塑瓶小水针行销全国；诺得胜公司生产的安眠补脑口服液在国内市场占有率达80%；电子信息产业集聚了健鼎电子、康舒科技、万润科技等一批重量级选手，电子电路板产能全国第一。





