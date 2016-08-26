3年将压减粗钢产能299万吨四板再添5家企业挂牌仙桃新兴产业力攀“智高点”“潜江大豆”价比奶贵“十二条规定”助推承接产业转移精准用水，农业灌溉不能“岔着灌”未来10年灌溉沟渠都要“装水表”图文：“国六”发动机下线两化融合总指数前进6位上年度固定资产投资增16.2%
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 第3版 不忘初心 继续前进
·3年将压减粗钢产能299万吨
·四板再添5家企业挂牌
·仙桃新兴产业力攀“智高点”
·“潜江大豆”价比奶贵
·“十二条规定”助推承接产业转移
·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌”
·未来10年灌溉沟渠都要“装水表”
·图文：“国六”发动机下线
·两化融合总指数前进6位
·上年度固定资产投资增16.2%
湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五
四板再添5家企业挂牌
总量已达1306家
    湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员彭俊皓、实习生刘菲凡）23日，来自嘉鱼县的纵源农业、新松模板等5家企业，集体登陆武汉股权托管交易中心挂牌交易，四板挂牌交易企业由此达到1306家。
    当天挂牌的企业分别来自化学制品制造、木材加工、农业等领域，各有亮点。其中，新松模板是华中地区单个生产规模最大的建筑模板生产厂家，七彩佳公司是一家年销售额2亿元的大型涂料生产企业。近年来，嘉鱼县委、县政府出台了一系列政策，支持企业借力资本市场实现快速发展，先后对登陆多层次资本市场的企业给予财政上的奖励支持，该县先后有27家企业挂牌四板。
    截至目前，四板共为340家企业完成股权融资840笔，实现融资总金额535亿元。


   
　