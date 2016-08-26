查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·3年将压减粗钢产能299万吨 ·四板再添5家企业挂牌 ·仙桃新兴产业力攀“智高点” ·“潜江大豆”价比奶贵 ·“十二条规定”助推承接产业转移 ·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌” ·未来10年灌溉沟渠都要“装水表” ·图文：“国六”发动机下线 ·两化融合总指数前进6位 ·上年度固定资产投资增16.2% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 3年将压减粗钢产能299万吨 · 四板再添5家企业挂牌 · 仙桃新兴产业力攀“智高点” · “潜江大豆”价比奶贵 · “十二条规定”助推承接产业转移 · 精准用水，农业灌溉不能“岔着灌 · 未来10年灌溉沟渠都要“装水表 · 图文：“国六”发动机下线 · 两化融合总指数前进6位 · 上年度固定资产投资增16.2% 3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五 四板再添5家企业挂牌 总量已达1306家 湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员彭俊皓、实习生刘菲凡）23日，来自嘉鱼县的纵源农业、新松模板等5家企业，集体登陆武汉股权托管交易中心挂牌交易，四板挂牌交易企业由此达到1306家。

当天挂牌的企业分别来自化学制品制造、木材加工、农业等领域，各有亮点。其中，新松模板是华中地区单个生产规模最大的建筑模板生产厂家，七彩佳公司是一家年销售额2亿元的大型涂料生产企业。近年来，嘉鱼县委、县政府出台了一系列政策，支持企业借力资本市场实现快速发展，先后对登陆多层次资本市场的企业给予财政上的奖励支持，该县先后有27家企业挂牌四板。

截至目前，四板共为340家企业完成股权融资840笔，实现融资总金额535亿元。





