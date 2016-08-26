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第3版 不忘初心 继续前进
·3年将压减粗钢产能299万吨
·四板再添5家企业挂牌
·仙桃新兴产业力攀“智高点”
·“潜江大豆”价比奶贵
·“十二条规定”助推承接产业转移
·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌”
·未来10年灌溉沟渠都要“装水表”
·图文：“国六”发动机下线
·两化融合总指数前进6位
·上年度固定资产投资增16.2%
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3年将压减粗钢产能299万吨
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四板再添5家企业挂牌
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仙桃新兴产业力攀“智高点”
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“潜江大豆”价比奶贵
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“十二条规定”助推承接产业转移
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精准用水，农业灌溉不能“岔着灌
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未来10年灌溉沟渠都要“装水表
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图文：“国六”发动机下线
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两化融合总指数前进6位
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上年度固定资产投资增16.2%
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不忘初心 继续前进
2016.8.26 星期五
上年度固定资产投资增16.2%
总量居全国第7位
湖北日报讯 （记者廖志慧）近日，省政府办公厅通报2015年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核情况：25个市县区获突出贡献单位，32个市县区获贡献单位，4个县市区获特别表扬单位。
去年全省固定资产投资完成28250.48亿元，同比增长16.2%，总量居全国第7位、中部第2位。
25个投资和项目建设突出贡献单位为：襄阳市、宜昌市、孝感市、黄冈市、荆州市；宜都市、当阳市、枝江市、宜昌市夷陵区、汉川市、谷城县、赤壁市、枣阳市、武汉市新洲区、钟祥市、荆州市荆州区、南漳县、大冶市、广水市、嘉鱼县、襄阳市襄州区、麻城市、十堰市郧阳区、恩施市、鄂州市华容区。远安县、宜城市、保康县、武汉市蔡甸区获得特别表扬。
年初，全省确定了“固定资产投资增长16%左右”的计划目标，并按照不低于上年度增速的原则确定了各市（州）投资增长目标。通报要求，各地、各部门要激活民间投资，全力以赴抓好有效投资和重点项目建设，确保完成全年目标任务。