查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·3年将压减粗钢产能299万吨 ·四板再添5家企业挂牌 ·仙桃新兴产业力攀“智高点” ·“潜江大豆”价比奶贵 ·“十二条规定”助推承接产业转移 ·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌” ·未来10年灌溉沟渠都要“装水表” ·图文：“国六”发动机下线 ·两化融合总指数前进6位 ·上年度固定资产投资增16.2% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 3年将压减粗钢产能299万吨 · 四板再添5家企业挂牌 · 仙桃新兴产业力攀“智高点” · “潜江大豆”价比奶贵 · “十二条规定”助推承接产业转移 · 精准用水，农业灌溉不能“岔着灌 · 未来10年灌溉沟渠都要“装水表 · 图文：“国六”发动机下线 · 两化融合总指数前进6位 · 上年度固定资产投资增16.2% 3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五 上年度固定资产投资增16.2% 总量居全国第7位 湖北日报讯 （记者廖志慧）近日，省政府办公厅通报2015年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核情况：25个市县区获突出贡献单位，32个市县区获贡献单位，4个县市区获特别表扬单位。

去年全省固定资产投资完成28250.48亿元，同比增长16.2%，总量居全国第7位、中部第2位。

25个投资和项目建设突出贡献单位为：襄阳市、宜昌市、孝感市、黄冈市、荆州市；宜都市、当阳市、枝江市、宜昌市夷陵区、汉川市、谷城县、赤壁市、枣阳市、武汉市新洲区、钟祥市、荆州市荆州区、南漳县、大冶市、广水市、嘉鱼县、襄阳市襄州区、麻城市、十堰市郧阳区、恩施市、鄂州市华容区。远安县、宜城市、保康县、武汉市蔡甸区获得特别表扬。

年初，全省确定了“固定资产投资增长16%左右”的计划目标，并按照不低于上年度增速的原则确定了各市（州）投资增长目标。通报要求，各地、各部门要激活民间投资，全力以赴抓好有效投资和重点项目建设，确保完成全年目标任务。





